Vor der Abstimmung in Heimberg – Gewinnt die Natur – oder verliert sie gar? Heimberg will die Zulg renaturieren. Die Gegnerschaft behauptet, die Natur nehme mehr Schaden, als dass es ihr nütze. Die sechs wichtigsten Antworten. Marco Zysset

Während in Steffisburg in den nächsten Wochen die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz und die Renaturierung der Zulg zwischen dem Zulgboden und der Alten Holzbrücke starten, steht in Heimberg am 25. September die Abstimmung über den Planungskredit für den Rest der Strecke bis zum Zulgspitz an. Konkret geht es um 1,7 Millionen Franken, welche die Gemeinde bewilligen muss, damit weiter geplant werden kann. Es ist ein Vorhaben, das nicht überall auf Gegenliebe stösst.