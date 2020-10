Wahlen in Aefligen – Gewinnt die BDP einen Sitz? Die BDP will wieder mit drei Leuten im Gemeinderat vertreten sein. Ob das auf Kosten der SVP gelingt, wird sich am 29. November zeigen. Noch offen ist, wer die Nachfolge von Präsident Urs Frank antreten will. Regina Schneeberger

Im nächsten Jahr wird bei der Verwaltung ein neuer Gemeinderatspräsident ein und aus gehen. Foto: Iris Andermatt

Im Aefliger Gemeinderat hat die SVP die Oberhand. Mit vier von sieben Sitzen hat sie das absolute Mehr. Wird sich das bei den Urnenwahlen am 29. November ändern? Gewinnt die BDP den dritten Sitz, den sie 2016 verloren hat, wieder zurück? «Das wäre schön», zeigt sich BDP-Präsident Peter Loosli hoffnungsvoll. Doch werde es nicht ganz einfach. Ein wichtiges Ziel sei aber schon erreicht: Die Partei habe genug Kandidierende gefunden. «Die Bevölkerung hat eine echte Auswahl», so Loosli. Nebst den beiden Bisherigen, Peter Hofer und Karin Wälti, treten neu Michael Bischof und Parteipräsident Peter Loosli selbst an.