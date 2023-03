Aufstellung EHC Kloten

Keanu Derungs, der in Spiel 1 verletzt ausfiel, ist nicht dabei. Dafür kehrt Axel Simic zurück in die Aufstellung, startet vorerst als 13. Stürmer. Wie schon in Spiel 1 fehlt auch Matteo Nodari. Der Verteidiger verletzte sich im letzten Qualifikationsspiel in Davos bei der allerletzten Aktion im Startdrittel.