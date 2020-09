Verlosung – Gewinnen Sie eine Fahrt mit dem BZ-Ballon Hoch hinaus: Diese Zeitung verlost eine Heissluftballonfahrt für zwei Personen. Melissa Burkhard

Der BZ-Ballon bereit zum Start. Vielleicht bald mit Ihnen als Fahrgast. Foto: Walter Pfäffli

Die Landschaft von oben sehen, Häuser und Felder, die immer kleiner werden, und dazu das Gefühl absoluter Freiheit: All das bietet eine Fahrt mit dem BZ-Heissluftballon. Schwindelfreie Leserinnen und Leser können dies mit etwas Glück selbst erleben. Diese Zeitung verlost einen Gutschein für eine Ballonfahrt mit dem Heissluftballon der «Berner Zeitung» für zwei Personen (Gesamtwert: 600 Franken).

Der Gutschein ist ein Jahr gültig. Der Fahrttermin kann frei gewählt werden. Gestartet wird im Kanton Bern. Der Ort der Landung wird von Wind und Wetter bestimmt, die Passagiere werden vom Ballonteam aber an den Startplatz zurückgeführt. Eine Ballonfahrt kann nur bei idealen Wetterbedingungen durchgeführt werden. Da die Brüstung des Ballonkorbes recht hoch ist, ist die Fahrt für Kinder unter 10 bis12 Jahren nicht geeignet.

Wollen Sie mit dem BZ-Heissluftballon abheben? Dann teilen Sie uns in einem kurzen Text mit, wieso genau Sie diese Fahrt gewinnen sollten. Ist es schon lange Ihr Traum, mit einem Ballon zu fahren, wollen Sie jemanden überraschen, oder möchten Sie einfach mal den Kanton Bern von oben sehen? Schreiben Sie es uns.

Und so nehmen Sie an der Verlosung teil: Senden Sie uns Ihren Text bis zum 28.09.20 per Mail an redaktion@bernerzeitung.ch oder per Brief an BZ Berner Zeitung, Redaktion Forum, Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern (Vermerk: BZ-Ballon). Bitte vergessen Sie nicht, Ihren vollständigen Namen, Ihren Wohnort sowie Ihre Telefonnummer anzugeben. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Viel Glück! (mbl)