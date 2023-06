Freilichtmuseum Ballenberg – Gewinn trotz weniger Eintritten; kein neues «Fest der Feste» Die Stiftung Ballenberg blick mit gemischten Gefühlen zurück aufs Jahr 2022: Trotz eines erfolgreichen «Fests der Feste» findet der Anlass heuer nicht statt.

Bern zeigt sich: Mit dem ganz besonderen Pflanzplätz vor dem Haus von Madiswil, mit Emmentaler Käse und Berner Zungenwurst, und mit Gotthelfs «Käserei in der Vehfreude» auf der Grossleinwand im Hintergrund. Foto: Anne-Marie Günter

Das Freilichtmuseum Ballenberg blickt positiv auf das Geschäftsjahr 2022 zurück. Insgesamt 195'000 Besucherinnen und Besucher waren von Mitte April bis Ende Oktober auf dem Ballenberg zu Gast. Damit liegen die Eintrittszahlen zwar leicht unter Budget, dank vielen Eigenleistungen, straffem Kostenmanagement und Fundraising weist das Freilichtmuseum einen kleinen Gewinn von gut 5539 Franken aus.

Vorerst kein weiteres «Fest der Feste»

Höhepunkt während der Saison 2022 war die erstmalige Durchführung des «Fests der Feste» im Freilichtmuseum Ballenberg. 20’000 Besuchende wurden am Erntedankfest mit insgesamt 15 regionalen Festen aus der ganzen Schweiz an zwei Herbstwochenenden verzeichnet. «Die Produktion hat gut funktioniert, war aber gleichzeitig sehr aufwendig», sagt Ballenberg-Geschäftsführer Martin Michel. Diese Tatsache sowie der «eher zurückhaltende Sponsoringmarkt», habe die Verantwortlichen dazu bewogen, vorerst auf eine erneute Durchführung des Herbstanlasses zu verzichten.

«Mit der neuen Sonderausstellung ‹Die Hose der Bösen›, dem Jahresthema ‹Spielt!› und dem digitalen Museumsführer präsentieren wir gleich mehrere Innovationen», sagt Michel. Hinzu kommt die neue Produktion des Landschaftstheaters Ballenberg: «Wyberhaagge» mit Beat Schlatter.

Fusion abgeschlossen

Die Zusammenführung der beiden Stiftungen Heimatwerkschule und Freilichtmuseum Ballenberg in die gemeinsame Stiftung Ballenberg wurde im Spätsommer 2022 erfolgreich abgeschlossen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Fusion liefert die rechtliche Grundlage für das Zusammenrücken von Kurszentrum und Freilichtmuseum Ballenberg. Das Kurszentrum Ballenberg erscheint als Sparte Vermittlung Handwerk in der Jahresrechnung der Stiftung. Im Gegensatz zum Freilichtmuseum muss im Kurszentrum ein Verlust von 126’551 Franken ausgewiesen werden.

