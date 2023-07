FC Thun – Gewichtige Abgänge, vielversprechende Zuzüge Die Berner Oberländer starten in knapp einer Woche in die neue Challenge-League-Saison. Eine erste Einschätzung der neu formierten Mannschaft. Jürg Sigel

Zugang Nando Toggenburger soll die Offensive verstärken. Foto: Markus Grunder

Resultate in Testspielen gilt es stets mit Vorsicht zu geniessen. Oft sagen sie wenig über die wahre Stärke einer Mannschaft aus. Im Fall des FC Thun sind gewonnene Partien in der Saisonvorbereitung aber keinesfalls unwesentlich. Die Berner Oberländer hatten in der Schlussphase der vergangenen Challenge-League-Meisterschaft (enttäuschender 6. Schlussrang) das Siegen verlernt. So dürften die jüngsten Erfolge über die Super-League-Aufsteiger Stade Lausanne/Ouchy (1:0) und Yverdon (3:2) gut fürs Selbstvertrauen sein. Auch Ligakonkurrent Bellinzona (2:0) sowie – mit einer verstärkten U-21-Equipe – Breitenrain aus der Promotion League (5:2) wurden bezwungen.