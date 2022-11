Protestwelle der Bauarbeiter – Gewerkschaften wollen Berner Baustellen lahmlegen Ab nach Zürich statt auf die Baustelle: Am Freitag demonstrieren Berner Bauarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen. Simone Klemenz

In der Romandie gingen sie bereits auf die Strasse: Bauarbeiter demonstrierten am 7. November für Verbesserungen im Gesamtarbeitsvertrag. Foto: Peter Klaunzer

Er arbeitet seit 1994 auf dem Bau. Am Freitag setzt sich der Berner Bauarbeiter, der anonym bleiben will, seinen Bauhelm aber nicht auf. Er reist nach Zürich, um mit weiteren Berufskollegen aus der Deutschschweiz an einer Protestaktion für bessere Arbeitsbedingungen teilzunehmen. Ein Plakat hat er nicht, eine Mission hingegen schon: «Ich möchte mich dagegen wehren, dass der Baumeisterverband unseren Landesmantelvertrag quasi auslaufen lässt», sagt er.