Gstaader Messe – Gewerbeshow im «einzigartigen Fleckli» Die 42. Gstaader Messe ist eröffnet. Bis Sonntag geben 73 Aussteller aus der Region im Sportzentrum einen Einblick in ihr reichhaltiges Schaffen. Andreas Tschopp

Der Vorstand der organisierenden Genossenschaft mit Präsident Philipp Reber (links am Geländer) zusammen mit Gästen an der Eröffnung der Gstaader Messe. Foto: Andreas Tschopp

«Es ist höchste Zeit, wieder eine Messe durchzuführen in Gstaad. Wir sind bereit dazu»: Mit diesen Worten eröffnete am Donnerstagabend Philipp Reber, Präsident der organisierenden Genossenschaft, die 42. Gstaader Messe im Sportzentrum. Es sei viel passiert in den drei Jahren seit der letzten Austragung, sagte Reber und sprach von einer «Zeitenwende». Auf die gelte es sich einzustellen im «einzigartigen Fleckli», erklärte der Präsident der Messe an die Adresse der 73 Aussteller, die an der Gewerbeschau teilnehmen.