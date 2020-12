Pohlern traf sich im Werkraum – Gewerbenutzung im Schulhaus geplant Mit einer Anpassung des Baureglements will die Gemeinde künftig eine gewerbliche Nutzung des Schulhauses ermöglichen. Andreas Tschopp

16 von total 187 Stimmberechtigten fanden sich am Freitag im Werkraum des Schulhauses in Pohlern zur Gemeindeversammlung ein. Sie wurden dort über die künftige Nutzung des Schulgebäudes orientiert, das nicht mehr seinem eigentlichen Zweck dient, da seit Sommer 2019 alle Schüler in Blumenstein und Wattenwil unterrichtet werden.

Das Schulhaus in Pohlern (weisses Gebäude links) befindet sich im Ortsteil Hof. Foto: PD

Seither werden die zwei Schulzimmer zwischengenutzt als Atelier- und Therapieraum sowie als «Kafi mit Härz», das dreimal pro Woche geöffnet hat. Die Kaffeestube soll nun verlegt werden in den Werkraum im Untergeschoss, wo sich nebst der Gemeinde auch die Burger und die Kirche versammeln.