Brand in Thun - Gewerbegebäude nach Brand zerstört

Nächtliches Feuer in Thun – Gewerbegebäude nach Brand zerstört In Thun ist in der Nacht auf Montag ein Gewerbegebäude bei einem Vollbrand total zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird abgeklärt. UPDATE FOLGT

Am Montag wurde der Kantonspolizei Bern kurz nach 3 Uhr ein Vollbrand eines Gewerbegebäudes an der Uttigenstrasse in Thun gemeldet. Die Feuerwehr Thun konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen, wie die regionale Staatsanwaltschaft Oberland und die Kantonspolizei mitteilen. «Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass das Gebäude völlig zerstört wurde.»

Ein Ambulanzteam wurde vorsorglich aufgeboten. Verletzt wurde jedoch niemand. Da sich das Gebäude unmittelbar neben den Bahngeleisen befand, musste der Bahnverkehr bis in die Morgenstunden eingeschränkt werden. Da Einsturzgefahr bestand, musste das Gebäude mittels Kran abgetragen werden.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt, jedoch kann ein menschliches Verschulden aktuell nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende Ermittlungen sind eingeleitet.

pkb

