Streit in Silvesternacht in Biel – Gewaltexzess aus Eifersucht und Eitelkeit Was bringt einen jungen Menschen dazu, auf einen Bewusstlosen einzutreten? Dies bleibt auch nach Abschluss des Prozesses in Biel unklar. Mengia Spahr/BT

Hier liefen die Augenzeuginnen an ein brutales Verbrechen heran. Foto: Mathias Käser

In der Silvesternacht vor drei Jahren ist ein damals 32-jähriger Mann in einer Seitengasse der Bahnhofstrasse in Biel verprügelt worden. Das Opfer erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und ist seit dem Vorfall teilinvalid. Was genau passierte, ist in groben Zügen klar: A geriet in einen Streit mit dem Opfer.

Es gab ein Gerangel und B griff ein, um seinem Freund zu helfen. Er brachte das Opfer mit einem Faustschlag ins Gesicht und Tritte gegen die Beine zu Fall.

Danach hat A auf den am Boden liegenden Mann eingetreten. Augenzeugen berichten von fünf bis zehn Tritten in den Oberkörper- und Gesichtsbereich. Der Beschuldigte spricht von nur einem Kick. Den beiden mutmasslichen Tätern sieht man ihr fast noch jugendliches Alter an: A ist schlaksig. B hat seine Haare zum Rossschwanz gebunden. Beide haben auffällige Tattoos am Hals. Nach der Befragung blieb unklar, inwiefern sie Verantwortung für die Tat in der Silvesternacht vor drei Jahren übernehmen. A sagte zwar aus, dass er traurig gewesen sei, als er die Fotos von den Verletzungen in den Akten sah. Danach gefragt, wie er reagierte, als er erfuhr, dass das spätere Opfer in den Toiletten mit seiner Freundin gesprochen habe, sagte er jedoch: «Normal. Wie alle reagieren würden, wenn jemand nur wartet, bis die Freundin auf die Toilette geht.»