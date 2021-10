Pro Senectute präsentiert neue Zahlen - Gewaltdelikte gegen Betagte nehmen stark zu

Studie von Pro Senectute – Gewalt gegen Betagte nimmt stark zu Die Strafanzeigen wegen Misshandlungen älterer Menschen haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Politik will zwar handeln, vertröstet aber auf die Zeit nach der Pandemie. Gregor Poletti

D ie Gewaltbetroffenen s i nd i n der Mehrzahl weiblich und über 80 Jahre alt . Foto: Getty Images

Jeden Tag werden in der Schweiz rund 20 Gewalttaten gegen Senioren und Senioren bekannt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Pro Senectute, die am Freitag veröffentlicht wurde. In dem Bericht schlägt die Altersfachorganisation Alarm: Die Zahl der zur Anzeige gebrachten Straftaten habe sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt – von 3600 auf 7400 Fälle.

Pro Senectute beobachte dieses Phänomen schon länger mit grosser Sorge, sagt Kommunikationschef Peter Burri Follath. «Denn die Dunkelziffer ist riesig.» Es sei davon auszugehen, dass 96 Prozent der Delikte gar nicht erst gemeldet würden.