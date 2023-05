Prävention gegen Mobbing – «Gewalt und Mobbing sind omnipräsente Themen» Immer häufiger werden Kinder Opfer von Mobbing. In Herzogenbuchsee sollen sie nun lernen, sich zu behaupten. Stephanie Jungo

Janosch Bigler und Susanne Allemann setzen sich gegen Mobbing und Gewalt ein. Foto: Raphael Moser

Autositze, ein Töggelikasten und Sprayereien an den Wänden – das Jugendhuus in Herzogenbuchsee ist das typische Hauptquartier einer offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA). Hier arbeitet Janosch Bigler. Während die Sonne durch die grossen Fenster scheint, spricht er über ein Thema, das ihm am Herzen liegt: Mobbing und Gewalt. «Es ist omnipräsent.» Er sieht die OKJA in der Verantwortung, in diesem Bereich aktiv zu werden.