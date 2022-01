«Apropos» – der tägliche Podcast – Gewalt im Namen Gottes «Magazin»-Autorin Lena Niethammer hat vier Geschwister begleitet, die ihre streng religiösen Eltern vor Gericht brachten. Hintergründe eines dramatischen Prozesses. Mirja Gabathuler als Host , Lena Niethammer als Gast

Gegen aussen kaum sichtbar: Bei kleinsten Regelverstössen schlagen und bestrafen Michael Alois und Cornelia L. ihre Kinder. Bild: Jindrich Novotny / Das Magazin

Die Eltern, umgeben von sieben Kindern, im Garten ihres Hauses in der mitteldeutschen Provinz: Auf einer Fotografie von Ende der Neunzigerjahre deutet wenig auf die Risse in dieser Familie hin. Doch die Kindheit dieser sieben Geschwister ist geprägt durch ein System an Schlägen, Züchtigungen und Erniedrigungen. Die Eltern sind Teil der evangelikalen Brüderbewegung – Teil einer abgeschotteten Gemeinschaft, in der die Bibel wortwörtlich ausgelegt wird und Frauen und Kinder hierarchisch unter den Männern stehen. In der strenger Glaube und Gewalt Hand in Hand gehen.

2019 klagen vier der Geschwister vor Gericht gegen ihre Eltern. Die deutsche Journalistin Lena Niethammer hat den Prozess begleitet – und den Geschwistern ein ausführliches, grosses Porträt gewidmet. Im Podcast «Apropos» berichtet sie über ein kollektives Trauma und seine individuellen Folgen – und darüber, ob Recht hier Gerechtigkeit schaffen kann.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

