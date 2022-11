Gemeindeversammlung Gurzelen – Gewässerschäden belasten das Budget Die Unwetter vom vergangenen Jahr haben auch an der Müsche ihre Spuren hinterlassen. Behebung und Prävention kosten mehr als 700’000 Franken. Marc Imboden

Die Unwetter im vergangenen Sommer haben im Gebiet Hohle Sanierungsbedarf aufgezeigt. Foto: Stefan Kammermann

Kinder auf dem Spielplatz, Jugendliche beim Skateboarden, Erwachsene beim Fussballspiel – wo immer Leute in der Öffentlichkeit ihren Freizeitbeschäftigungen nachgehen, besteht ein Konfliktpotenzial mit der Nachbarschaft. Deshalb gibt es Benützungsordnungen. Das ist auch in Gurzelen der Fall, wo der Spiel- und den Hartplatz sowie der Rasen beim Mehrzweckgebäude nicht nur von Vereinen, sondern auch von anderen Einwohnerinnen und Einwohnern genutzt wird. Der Gemeinderat hat die Benützungsordnung revidiert und der Gemeindeversammlung am Montagabend zur Genehmigung vorgelegt. Aus der Mitte der Versammlung wurde der Antrag gestellt, die Anlagen am Sonntag ganz zu sperren. Der Antrag wurde mit 50 gegen 4 Stimmen abgelehnt.