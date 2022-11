Glosse zur genialen SVP-Wahltaktik – Gewählt werden ohne Stress und ohne Frust Wie die SVP Signau drei Kandidaten in den Gemeinderat brachte und jetzt noch einen weiteren nachliefern darf – cooler geht es kaum. Dölf Barben

Signau mit seinen knapp 2100 Stimmberechtigten ist der Ort, wo die cleveren Wahlstrategen wohnen. Foto: Marcel Bieri (Archiv)

Als externer Wahlbeobachter bleibt einem nichts, als sich zu verbeugen: Was die SVP Signau am vergangenen Wochenende bei den Gemeindewahlen abgeliefert hat – bewusst oder unbewusst –, ist ein Kabinettstück sondergleichen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Methode in anderen Gemeinden kopiert und schliesslich in die Politik-Geschichte des Kantons Bern eingehen würde. Es ist die Anleitung dafür, wie man seine Leute stressfrei in einen Gemeinderat hineinbringt, ohne eine Niederlage zu riskieren, ohne Frust und ohne Tränen.