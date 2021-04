Emotionale Verabschiedung – Getzmanns Geste für seinen Freund Friedli Nach dem 30:26-Sieg von Wacker Thun gegen den BSV Bern wurde Reto Friedli auf eine spezielle Art geehrt. Durch Simon Getzmann, seinen einstigen Mitspieler. Reto Pfister

Der Berner Simon Getzmann (links) macht dem scheidenden Wacker-Spieler Reto Friedli ein Geschenk in Form dieses Bildes. Von links: Lukas von Deschwanden, Thomas Rathgeb, Reto Friedli, Jonas Dähler, Marc Winkler und Luca Linder. Foto: Patric Spahni

Das Handballderby zwischen Wacker Thun und dem BSV Bern ist vorbei, die Ehrung der beiden besten Akteure über die Bühne gegangen. Doch die emotionalsten Szenen spielen sich erst danach ab. Der Hallensprecher kündigt an, dass der BSV-Spieler Simon Getzmann das Wort ergreifen wolle, und übergibt ihm das Mikrofon. Um seinen früheren Teamkollegen Reto Friedli zu verabschieden, der Ende Saison zurücktritt.

Der Berner Rechtsaussen hat seine Karriere bei Wacker gestartet, verliess den Verein aber bereits 2012, weil er sich zuerst bei Stäfa und danach in Bern besser entwickeln konnte. Die Freundschaft zu seinen früheren Mitspielern aber blieb erhalten, und so richtet er warme Worte an «Ridä», wie Friedli von allen genannt wird. Und überreicht ihm ein Geschenk, ein Gemälde, das den Kreisläufer mit fünf langjährigen Mitspielern zeigt.

Friedli bedankt sich und erklärt danach, dass er nicht mit einer solchen Geste gerechnet habe. «Ich mag Simon und seine Familie sehr, er ist ein guter Mensch», sagt er. Zuvor entschuldigt er sich noch dafür, dass er in den Derbys manchmal sehr emotional agiert habe. «Ich mag die BSV-Familie auch», sagt er. «Es war nie persönlich, wenn ich während des Spiels gegen den einen oder anderen harte Worte gerichtet habe», blickt der 32-Jährige auf die Partien gegen den Kantonsrivalen zurück. «Nach den 60 Minuten war jeweils alles vergessen.»

Idee kam während Verletzungspause

Die Idee, das Bild malen zu lassen, war Getzmann während seiner langen Verletzungspause rund um den Jahreswechsel gekommen. Der 29-Jährige ist mit Taco Hammacher befreundet, einem Künstler, der in Florenz eine Kunstschule absolviert hat. «Es geht langsam eine kleine Ära zu Ende, wenn jetzt auch Reto aufhört», sagt Getzmann. «Wir sind stets in Kontakt geblieben, auch wenn ich Wacker schon früh verlassen habe. Ich schaue auch immer alle Spiele von ihnen, wenn wir nicht gerade selbst im Einsatz sind.» Wegen dieser emotionalen Bindung an den früheren Verein sei es auch nicht immer einfach, gegen Wacker anzutreten.

Das Spiel am Samstag war hart umkämpft, Wacker bog bereits am Ende der ersten Halbzeit auf die Siegesstrasse ein. Die Thuner erzielten im richtigen Moment wichtige Tore, während der BSV wiederholt Chancen ausliess, den Anschluss nochmals zu schaffen. Die letzten zweieinhalb Minuten vor Schluss, als Matthias Gerlich beim Stand von 28:26 seinen Siebenmeterwurf von Marc Winkler gehalten sah. Der Deutsche war vorher in sechs Versuchen stets erfolgreich geblieben. Wacker gewann schliesslich 30:26 und sicherte sich so Platz 6 in der Regular Season, der BSV schliesst diese als Siebter ab. Lukas von Deschwanden erzielte in der ersten Halbzeit sein 1500. NLA-Tor; er ist der 16. Spieler, der diese Marke übertroffen hat.

Gabriel Felder (links) erzielte für Wacker sieben Tore, Samuel Weingartner (BSV) kann ihn nicht bremsen. Foto: Patric Spahni

Playoff-Gegner noch nicht bekannt

Den Playoff-Gegner kennen aber beide Teams noch nicht, nachdem Kriens-Luzern mit 37:26 überraschend hoch gegen Kadetten Schaffhausen gewann. Für die Thuner kommen noch diese zwei Mannschaften als Konkurrenten für den Playoff-Viertelfinal infrage, für die Stadtberner ist neben Kriens und den Kadetten auch ein Duell mit Pfadi Winterthur möglich. Die Entscheidung fällt am Donnerstag. Wacker spielt noch zu Hause gegen Pfadi, Kriens-Luzern auswärts bei Suhr Aarau. Der BSV und die Kadetten haben die Regular Season bereits beendet und stehen sich gleichentags im Cup-Halbfinal gegenüber.

«Wir nehmen den Playoff-Gegner, der kommt. Präferenzen haben wir keine», sagen Reto Friedli und der BSV-Rückraumspieler Samuel Weingartner unisono. «Im Viertelfinal beginnt wieder alles bei null.»

