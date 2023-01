Rückschlag für den SCB – Getrübtes Kahun-Comeback Trotz drei Powerplay-Toren bezieht der SC Bern gegen Rapperswil-Jona eine bittere 5:6-Niederlage. Adrian Ruch

Die Vorentscheidung: Roman Cervenka, Rapperswil-Jonas Topskorer, bezwingt SCB-Goalie Philip Wüthrich zum 3:6. Foto: Peter Schneider (Keystone)

«Dominik Kahun würde jedes Team in dieser Liga besser machen», hatte Toni Söderholm noch im alten Jahr gesagt. Gegen die Rapperswil-Jona Lakers durfte der Cheftrainer des SC Bern erstmals seit seinem Amtsantritt auf den Deutschen zählen. Und Söderholm liess Kahun gleich in einer Linie mit Ligatopskorer Chris DiDomenico laufen. Obwohl es Kahun nach langer Verletzungspause logischerweise an Spielpraxis mangelt, deutete er seine grosse Klasse mehrmals an.

Gerade im Powerplay dürften die Mutzen ihre Gegner künftig häufiger vor unlösbare Probleme stellen, wenn die Edeltechniker Kahun, DiDomenico und Tyler Ennis, meist unterstützt von Oscar Lindberg und Ramon Untersander, wirbeln. Gegen die Lakers nutzte Bern drei Strafen überzeugend aus, wobei Kahun zwei Assists buchte.

Zu viele Geschenke

Doch dies reichte trotz hervorragendem Auftakt mit 12-minütigem Einbahneishockey, vielen Chancen und heftigem Aufbäumen in der Schlussphase nicht zum Sieg. Denn auch den Gästen mangelt es nicht an Klasse, sonst stünden sie in der Tabelle nicht auf Platz 4. Und auch sie waren in Überzahl stark (2 Tore).

Der SCB-Verteidiger wird frühestens nächste Woche wieder zum Einsatz kommen. Loeffel leidet an einer Oberkörperverletzung, aber nicht an einer Hirnerschütterung. Beat Gerber

Das SCB-Urgestein trägt bereits einen mächtigen Bart – und dieser wird kräftig weiterwachsen. Denn Gerber will bis zum Karriereende nicht mehr rasieren. Simon Moser

Der SCB-Captain, wie immer ein Vorbild, fürchtet sich nicht vor blauen Flecken. In der 25. Minute blockt Moser in einem einzigen Einsatz drei Schüsse der Lakers.

Wie schon gegen Servette spielte der SCB über weite Strecken attraktiv, liess aber im Defensivverhalten erhebliche Mängel erkennen – zu viele Mängel. Das 2:3 und das 3:5 verschuldeten Joël Vermin respektive Ramon Untersander mit unnötigen Scheibenverlusten hinter dem eigenen Tor, beim 3:4 liess sich Joshua Fahrni von Jordan Schroeder an der gegnerischen blauen Linie überlaufen.

Letztlich unterlag der SCB, der zuletzt gegen Servette 5:7 verloren hatte, den Lakers 5:6. Es war eine bittere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten. Die direkte Playoff-Qualifikation wird nur zu schaffen sein, wenn die Mutzen ihr Gehäuse künftig wieder viel, viel besser absichern. Mit sechs oder sieben Gegentoren gewinnt man keinen Blumentopf – und schon gar keinen National-League-Match.

Geglücktes Comeback nach langer Verletzungspause: Dominik Kahun bucht gegen die Lakers zwei Assists. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Das Telegramm Infos einblenden Bern – Lakers 5:6 (1:1, 2:2, 2:3) 14’523 Zuschauer. Tore: 18. Baumgartner (Ennis, Fuss) 1:0. 20. (19:57) Moy (Cervenka, Albrecht/Ausschluss Untersander) 1:1. 22. Ennis (DiDomenico, Lindberg/Ausschluss Forrer) 2:1. 37 (36:07). Wetter (Schroeder) 2:2. 37 (36:36). Albrecht 2:3. 39. DiDomenico (Untersander, Kahun/Ausschluss Cervenka) 3:3. 43. Schroeder (Baragano) 3:4. 46. Cajka (Albrecht) 3:5. 56. Cervenka (Moy, Albrecht/Ausschlüsse Bumgartner/Goloubef und Wetter) 3:6. 57. Ennis (Lindberg, DiDomenico/Ausschluss Jordan) 4:6. 60. Lindberg (Kahun, DiDomenico/Ausschlüsse Moser und Albrecht) 5:6. Strafen: Bern 4-mal 2 Minuten. Rapperswil-Jona 5-mal 2 Minuten. Bern: Wüthrich; Goloubef, Zgraggen; Untersander, Colin Gerber; Pinana, Beat Gerber; Füllemann; Vermin, Sceviour, Scherwey; DiDomenico, Bader, Kahun; Fahrni, Lindberg, Moser; Fuss, Baumgartner, Ennis; Ritzmann. Bemerkungen: Bern ohne Mika Henauer, Lehmann, Bärtschi, Loeffel und Gélinas (alle verletzt). Die Lakers ohne Djuse, Alge, Wick, Elsener (alle verletzt) und Sataric (überzählig). Bern von 57.09 bis 57.42 und ab 58.04 ohne Wüthrich.

