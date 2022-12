Femizide in der Schweiz – Getötet, weil sie eine Frau ist Die aktuelle Kampagne von «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» konzentriert sich auf Femizide. Doch was ist dieses Delikt genau? Jessica King

Ein Plakat an einer Demonstration gegen Femizide. Foto: Simon Glauser

Am 17. Januar 2021 finden Taucher den leblosen Körper einer Frau im Thunersee – der Täter soll sie zuerst erwürgt, dann den Leichnam mit Gewichten beschwert und im See versenkt haben. Am 12. August 2021 wird die Leiche einer 20-Jährigen in Ostermundigen in der Wohnung gefunden, der Täter soll sie laut Polizeiberichten gekannt haben. Und am 24. April 2022 tötet ein Mann in Büren an der Aare nach einem Streit seine Ehefrau.