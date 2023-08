Gesundheitsrisiko Radon – Wenn es mit Lüften nicht getan ist Das radioaktive Gas Radon kann Lungenkrebs verursachen. Unternimmt der Kanton Bern genug, um insbesondere Schüler und Lehrpersonen zu schützen? Simon Wälti

Schadstoffexperte Stephan Baumann bei einer Radonmessung. «Bis jetzt war die öffentliche Hand im Kanton Bern nicht sehr aktiv», sagt er. Foto: Beat Mathys

Man sieht, hört und riecht nichts – doch Radon, ein natürlich vorkommendes, radioaktives Gas, dringt an vielen Orten in der Schweiz aus der Erde. Und es ist gefährlich: vor allem für Menschen, die das Gas über längere Zeit hinweg einatmen. Die Zerfallsprodukte können sich als Partikel in der Lunge ablagern und dort Jahre später Lungenkrebs verursachen.