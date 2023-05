Schliessung von zwei Spitälern – Gesundheitspersonal wird intern und extern umworben Mit Zugeständnissen versucht die Insel-Gruppe, Angestellte der Spitäler Tiefenau und Münsingen zu halten. Doch die Konkurrenz zieht mit. Christoph Hämmann

Am Samstag fand beim Spital Münsingen eine Demo statt. In den nächsten Wochen entscheidet sich die berufliche Zukunft der Angestellten, deren Spital Ende Juni geschlossen werden soll. Foto: Dres Hubacher

Abgesehen vom Glauben, ökonomisch sinnvoll auf das letztjährige Defizit von 80 Millionen Franken zu reagieren, war es der Fachkräftemangel, der die Insel-Gruppe zur Schliessung ihrer Spitäler in der Berner Tiefenau und in Münsingen bewog. Die Idee dahinter: Wird das knappe Personal an weniger Standorten konzentriert, können dort Betten und Geräte besser ausgelastet werden.