Gesundheitsnetz Simme Saane – Die sechs Ja-Gemeinden geben nicht auf Nach dem knappen Nein aus Gsteig zum Gesundheitsnetz Simme Saane wollen die sechs übrigen Gemeinden am Ball bleiben. Die wuchtige Zustimmung sei ein Auftrag.

Am Freitag stimmten die Gemeindeversammlungen in Boltigen, Gsteig, Lauenen, Lenk, Saanen, St. Stephan und Zweisimmen über einen jährlich wiederkehrenden finanziellen Beitrag ans Gesundheitsnetz Simme Saane mit Akutspital ab. Während die übrigen sechs Gemeinden ausgesprochen deutlich zustimmten, lehnten die Stimmberechtigten in Gsteig die Beteiligung mit 98 zu 97 Stimmen ab.

In einer Medienmitteilung heben die Vorsitzenden der Gemeinderäte der sechs zustimmenden Gemeinden die insgesamt deutliche Zustimmung hervor: Über 91 Prozent aller anwesenden Stimmberechtigten an den sieben Versammlungen hätten Ja gestimmt. Das «wuchtige Abstimmungsresultat» werde als klarer Auftrag verstanden, «weiterhin gemeinsam für eine integrierte Versorgung mit Akutspital in Zweisimmen einzustehen.» Nach einer ersten Sitzung über das Wochenende und weiteren Abklärungen noch in dieser Woche wollen die Gemeinderatsvorsitzenden innert Wochenfrist das weitere Vorgehen klären.

«Mit der Motivation der deutlichen Abstimmungsresultate in den sechs zustimmenden Gemeinden werden wir sicherstellen, dass in schnellstmöglicher Frist geklärt wird, wie eine langfristige Sicherstellung der Grundversorgung und der Erhalt einer stationären Spitalversorgung in Zweisimmen umgesetzt werden kann», steht in der Mitteilung. «Wir sind zuversichtlich, unsere Gesundheits- und Spitalversorgung in unseren Tälern

in eine sichere Zukunft führen zu können.»



