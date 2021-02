Simmental-Saanenland – Gesundheitscampus soll vors Volk Licht am Ende des Tunnels zur Diskussion um das Gesundheitsweisen in der Region Simmental-Saanenland: Die Bevölkerung soll Ende Jahr über ein definitives Projekt abstimmen. Kerem S. Maurer

Das sanierungsbedürftige Spitalgebäude in Zweisimmen soll neu gebaut werden. Foto: Kerem S. Maurer

Seit vielen Jahren wird die Sicherstellung einer medizinischen Grundversorgung in der Region Simmental-Saanenland kontrovers diskutiert. Die Zeit drängt. Das Geburtshaus Maternité Alpine ist in finanzielle Schieflage geraten und kämpft mit einem Crowdfunding ums Überleben (wir berichteten).

Laut den Geburtshausverantwortlichen wäre eine Inhouse-Lösung im angedachten Gesundheitscampus in Zweisimmen mit einem Rund-um-die-Uhr-Zugang zu einem Operationssaal eine mögliche Lösung. Doch wie weit ist man mit diesem Campus, und kommt der überhaupt?

Verlust für die Region

«Sollte die Maternité Alpine schliessen müssen, wäre dies ein herber Verlust für die Region», sagt Stephan Hill, Verwaltungsratspräsident der GSS (Gesundheit Simme Saane). Nach dem Entscheid der Spital STS (Simmental-Thun-Saanenland) AG, die Geburtsabteilung in Zweisimmen zu schliessen, hätten die Geburtshausverantwortlichen mit ihrem Engagement in der hiesigen Bevölkerung eine enorme Solidarität erreicht.

GSS-Verwaltungsratspräsident Stephan Hill will die Vorlage für den Gesundheitscampus noch in diesem Jahr vors Volk bringen. Foto: Kerem S. Maurer

Die GSS komme in den kommenden Wochen mit der Spital STS AG zusammen, um unter anderem erneut die Möglichkeit einer Integration des Geburtshauses in den neu zu bauenden Campus mit Standort in Zweisimmen zu diskutieren.

Die Spital STS AG sagt dazu, sie hätte bereits vor einem Jahr darauf hingewiesen, für eine Integration des Geburtshauses zu wenig freien Raum im Spital Zweisimmen zu haben. Thomas Bähler, Verwaltungsratspräsident der STS bestätigt ein geplantes Treffen, aber: «Weder ein Termin noch die detaillierte Agenda stehen heute fest.»

Vorlage wird ausgearbeitet

Doch nicht nur das Geburtshaus soll Thema sein, es gehe grundsätzlich um die Finanzierung eines neuen Spitalgebäudes und dessen künftigen Betrieb. Das aktuelle Gebäude sei über vierzig Jahre alt. «Eine Totalsanierung wäre teurer als ein Neubau», gibt Hill zu bedenken. Auch müsse ein modernes Spital nach neuen Richtlinien gebaut werden, mit genügend ambulanten Kapazitäten und optimiert für möglichst schlanke Prozesse. Schliesslich gehe es um viel Geld.

National und kantonal lautet das Credo der Behörden «ambulant vor stationär», und die Liste der Eingriffe, die zwingend ambulant vorgenommen werden müssen, soll im Juli noch erweitert werden. «Aber wenn wir nur noch ein ambulantes Angebot in Zweisimmen hätten, wären Geburten per se in Zweisimmen nicht mehr möglich», ist Hill überzeugt.

«Wir als GSS sind aufgefordert, die gemeinsamen Interessen aller in den Vordergrund zu stellen und jene zu fördern, die sich vernetzen wollen.» Stephan Hill, Verwaltungsratspräsident GSS

Bei den angestrebten Gesprächen mit der STS AG und später mit dem Kanton gehe es denn auch um die vertragliche Regelung der künftigen Finanzierung des Campus und um Defizitgarantien. Es sei allerdings sinnvoller, diese Gespräche gleich mit allen drei Parteien, also mit Anbieter, Kanton und GSS zu führen, schlägt die STS AG vor und Bähler präzisiert: «Im Zentrum dieser Gespräche steht das Versorgungskonzept und dessen Finanzierung, nicht das Bauprojekt.»

Auf jeden Fall soll laut Stephan Hill das Ganze dann in eine Vorlage gegossen und den betroffenen Gemeinden zur Abstimmung vorgelegt werden. Noch in diesem Jahr sollen die Stimmberechtigten darüber befinden können.

Gemeinsam vorwärts

Doch damit ist das Geburtshaus noch nicht gerettet. Selbst wenn die Abstimmung positiv verläuft und sich die Bevölkerung für den Gesundheitscampus in Zweisimmen ausspricht, dauert es gemäss Hill mindestens vier Jahre, bis der Betrieb aufgenommen werden könne. In der Zwischenzeit werde ein Provisorium erstellt, um den Betrieb während der Bauzeit zu gewährleisten.

Die GSS wünscht sich im neuen Gesundheitscampus genug Platz für die Räumlichkeiten des Geburtshauses Maternité Alpine. Foto: Kerem S. Maurer

Und was kann das Geburtshaus tun? Für Hill gibt es drei mögliche Ansätze: Eruieren, wo zusätzliche Einnahmen generiert werden können; prüfen, wo allenfalls im Betrieb noch Kosten eingespart werden können, und ganz wichtig für ihn ist, dass sich die Maternité letztlich für den Gesundheitscampus engagiert und diesen unterstützt. Man müsse jetzt zusammengehen. «Wir als GSS sind aufgefordert, die gemeinsamen Interessen aller in den Vordergrund zu stellen und jene zu fördern, die sich vernetzen wollen.»