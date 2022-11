Gemeindepräsident von Linden – Gesundheitliche Probleme zwangen Engel zum Rücktritt Beat Engel ist vor knapp einem Monat als Gemeindepräsident von Linden zurückgetreten, wie erst jetzt offiziell bekannt wurde.

Beat Engel ist nicht mehr Gemeindepräsident von Linden. Foto: Stefan Kammermann

«Der Gemeinderat Linden musste am 9. Oktober 2022 mit Bedauern vom Rücktritt des Gemeindepräsidenten Kenntnis nehmen.» So steht es wörtlich in der neuesten Ausgabe der Dorfzeitung «Das Lindenblatt». «Der Gesundheitszustand von Beat lässt es nicht mehr zu, dass er sein Amt weiterhin ausführt.» Der Rücktritt erfolge «per sofort auf den 9. Oktober 2022», heisst es weiter.

Beat Engel trat am 1. Januar 2012 als Ressortleiter Ver- und Entsorgung in den Gemeinderat ein. In Zeit vom 1. Januar 2016 vom 31. Dezember 2020 war er zusätzlich Vize-Gemeindepräsident. Die Gemeindeversammlung wählte ihn am 25. November 2020 zum Gemeindepräsidenten. Mit seinen Ratskolleginnen und Ratskollegen, aber auch mit der Verwaltung habe er gemäss «Lindenblatt» stets ein gutes Verhältnis und einen kollegialen und respektvollen Umgang gepflegt.

pd

