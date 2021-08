Aus gesundheitlichen Gründen – Regierungsstatthalterin muss kürzertreten Gesundheitliche Gründe zwangen die Emmentaler Regierungsstatthalterin Claudia Rindlisbacher in den letzten Wochen, bei ihrer Arbeit kürzerzutreten.

Claudia Rindlisbacher ist seit 2016 Regierungsstatthalterin in Langnau. Foto: Thomas Peter

Regierungsstatthalterin Claudia Rindlisbacher musste aus gesundheitlichen Gründen in den letzten Wochen kürzertreten. Dies teilte das Regierungsstatthalteramt Emmental in einem Communiqué mit. Die 43-jährige Rechtsanwältin werde ab September wieder mit einem Pensum von 50 Prozent arbeiten. Die Dauer des reduzierten Pensums von Claudia Rindlisbacher sei noch offen. Die Stellvertretung werde durch Mark Gerber wahrgenommen. «Der Betrieb des Regierungsstatthalteramts Emmental ist jederzeit sichergestellt», heisst es in der Mitteilung abschliessend.