Aufwendiges Projekt im Kunstmuseum Thun – Gesund und verführerisch: Der Apfel Äpfel, Äpfel, Äpfel: Das Kunstmuseum Thun widmet der bekanntesten Frucht eine ganze Ausstellung. Helen Lagger

Was würde Schneewittchen wohl zu diesem Prachtexemplar sagen? Antje Majewskis

«Redlove Era», 2015 © Antje Majewski / 2021, Pro Litteris, Zürich, Foto: Jens Ziehe, Berlin

Gesund soll er sein, die Eva verführt haben und nicht weit vom Stamm fallen: Der Apfel ist so symbolträchtig wie kaum eine andere Frucht. Im Kunstmuseum Thun erhält das Obst mit der Schau «Der Apfel. Eine Einführung. (Immer und immer und immer wieder)» nun besondere Aufmerksamkeit.

Was es mit dem langen Titel auf sich hat, verrät die 1968 in Deutschland geborene Künstlerin Antje Majewski während eines Rundgangs. «Ich beschäftige mich seit 2014 mit dem Apfel», erklärt sie. Das Kunstmuseum Thun sei die mittlerweile siebte Station, in der sie mit ihrem Projekt Halt mache. Am Projekt arbeitet sie gemeinsam mit dem polnischen Konzeptkünstler Pawel Freisler, den sie allerdings noch nie zu Gesicht bekommen hat. «Ich weiss nicht, wie er aussieht. Wir treffen uns in einer Galerie des Geistes», führt sie aus. Der 1942 geborene Künstler lebt in Schweden und kommuniziert mit Majewski via E-Mail. Als sie ihm vorschlug zusammenzuarbeiten, sagte er unter der Bedingung zu, dass es um Äpfel gehen müsse.

«Für Freisler gehören Äpfel und Eier zusammen», so Majewski. Die römische Wendung «ab ovo usque ad mala» – «Vom Ei bis zum Apfel», was «von Anfang bis Ende» bedeutet – sei wichtig in seinem Werk. Freislers legendäres Ei aus Stahl («Stalowe jaja», 1967) wird als Kopie in der gemeinsamen Ausstellung in Thun zu sehen sein. Von Freisler habe sie gelernt, sich auf Situationen einzulassen und daraus etwas zu konzipieren, verrät Majewski.

Entstanden ist ein künstlerisches, wissenschaftliches, kulturhistorisches und politisches Projekt. Zu sehen sind Werke der Kunstschaffenden Brigham Baker, Jimmie Durham, Agnieszka Polska und Didier Rittener. Aber auch Stücke aus der Sammlung des Museums – etwa eine grimmig blickende Marktfrau von Klara Borter (1888–1948) – fanden Platz in der Ausstellung.

Paradies und Gentechnik

Im ersten Saal stösst man auf die grossformatigen Fotografien von Brigham Baker. Der 1989 in den USA geborene Künstler lebt und arbeitet in Zürich. Dort habe er zwei Apfelbäume aus seinem Atelierfenster heraus fotografiert, entstanden ist die Serie «Apples». «Mit der Zeit habe ich mich den Bäumen immer mehr angenähert», erzählt der Künstler. Seine Äpfel dokumentieren den Lauf der Zeit: Es gibt pralle, verschrumpelte und faule Exemplare. Die unscharfen Aufnahmen lassen an abstrakte Malerei denken.

Blick aus Brigham Bakers Fenster: «Apple 2», 2019 Kunstsammlung Kanton Zürich

Brigham Baker und Didier Rittener wurden von Helen Hirsch, der Direktorin des Kunstmuseums Thun, eingeladen, um die Schau zu ergänzen. Der Beitrag des 1969 in Lausanne geborenen Didier Rittener besteht unter anderem aus der grossformatigen Wandzeichnung «Les pommiers ou indécente forêt» (2014–2016). Der komplexe, mit Bleistift auf Papier realisierte Wald ist ein Paradies ohne Menschen, als hätte die Wildnis Adam und Eva frühzeitig ausgespuckt.

Wie ein menschenleeres Paradies: Didier Ritteners «Les pommiers ou indécente forêt». Aargauer Kunsthaus Aarau, © Didier Rittener

Majewski selbst hat sich vielfältig dem Apfel gestellt. Kern der Schau ist ihre Malerei. Es sind Stillleben in Öl, auf denen sie neuere und ältere Apfelsorten, basierend auf Lebensmittelfotografien, auf die Leinwand gebannt hat. Darunter ist auch der erste genmanipulierte Apfel zu finden.

Antje Majewski: «Pommerscher Krummstiel», 2014 © Antje Majewski / 2021, Pro Litteris, Zürich. Foto: Jens Ziehe, Berlin

In ihrem Film «Wilde Äpfel» unternimmt die Künstlerin eine Fallstudie zu Biodiversität, ausserdem hat sie speziell für Thun ein Video über den lokalen Apfelspezialisten Schlotterbeck konzipiert. «Das Partizipative ist bei dieser Ausstellung sehr wichtig», sagt Museumsdirektorin Helen Hirsch, die auf ein breites Vermittlungsprogramm setzt. Und wie bisher an allen Standorten des Projektes werden auch in Thun Apfelbäume gepflanzt. «Ein bis drei Bäume sind vor dem Spital Thun geplant»», erzählt Künstlerin Majewski. Man denkt an Joseph Beuys (1921–1986) und seine Aktion «7000 Eichen», die 1982 auf der Documenta 7 in die Tat umgesetzt wurde. «Ich habe meine Jugend in Düsseldorf verbracht, aber bevor ich mich für die Kunstakademie bewerben wollte, starb Beuys», so Majewski, die in der Vermischung eines Pflanzprojektes mit pädagogischen Aktivitäten durchaus eine Verwandtschaft zu Beuys sieht.

Antje Majewski «Eva und der Apfel (Malus Sieversii)», 2017 © Antje Majewski / VG Bild-Kunst, Bonn. Foto: Jens Ziehe, Berlin

Majewskis in symbolistischem Stil gemalte Eva zeigt eine füllige, verschmitzt blickende Frau, die einen Apfel hält. Modell stand eine befreundete Philosophin, die tatsächlich Eva heisst. «Sie braucht keinen Adam, denn es ist Eva, die nach dem Wissen verlangt», so die Künstlerin. Diversität ist Majewski ein Anliegen. «Genau wie die Äpfel alle unterschiedlich sein sollten – gross, klein, grün, gelb – so ist es auch mit den Menschen.» Die Einschränkung der Möglichkeiten durch eine Norm, sei immer ein Verlust.

Ihr grossformatiges Porträt eines aufgeschnittenen Apfels, in dem Kerne schlummern, wirkt auf blauen Grund gemalt wie ein riesiger, mysteriöser Planet. Planet Apfel – diesen kann man in Thun nun ausgiebig erforschen.

Ausstellung: «Der Apfel. Eine Einführung. (Immer und immer und immer wieder)» im Kunstmuseum Thun, 4. September bis 28. November 2021. Vernissage: 3. September 2021, ab 18.30 Uhr.

