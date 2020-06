Standort ist gefährdet – Gesucht: Schüler für den Gohlgraben Nur wenn ein paar Eltern aus dem Zentrum ihre Kinder freiwillig in den Aussenbezirk zum Unterricht schicken, können die Schulhäuser im Gohlgraben erhalten bleiben. Susanne Graf

Im Schulhaus Kammershaus gehen immer weniger Kinder ein und aus. Foto: Nicole Philipp

Die Zukunft der Schule Gohlgraben ist gefährdet. In ihrem Einzugsgebiet fehlt es zunehmend an Kindern. Bis 2002 hatte es noch drei Schulhäuser in diesem Langnauer Aussenbezirk. Dann wurde das zuhinterst im Graben liegende Schulhaus Gmünden geschlossen. Seither werden der Kindergarten und die 1. bis 4. Klasse im Schulhaus Kammershaus geführt und in der Gohl werden die Fünft- bis Neuntklässler unterrichtet. Bis 2018 seien im Gohlgraben zwischen 70 und 80 Schüler unterrichtet worden, steht im Langnauer «Gemeinde-Info». Doch nun zeige sich für die nächsten vier Jahre «eine stark rückläufige Tendenz».