Aufruf der Emmental-Redaktion – Gesucht: Homeoffice-Rekrut Damit sich das Virus nicht ungehindert weiterverbreitet, starten am Montag 5000 junge Männer und Frauen im Homeoffice in die RS. Kennen Sie so jemanden?

Viele Rekrutinnen und Rekruten rücken am Montag nicht in eine Kaserne ein, sondern arbeiten zuerst von zuhause aus. Foto: Franziska Rothenbühler

Für 12’000 junge Leute beginnt am kommenden Montag die Rekrutenschule. Damit die Kasernen aber nicht von Anfang an voll besetzt sind, verbringen 5000 der angehenden Soldaten die ersten RS-Wochen im Homeoffice. Am Computer sollen sie sechs Stunden pro Tag Militärtheorie lernen, zwischendurch ist Bewegung angesagt.

Wie funktioniert das in der Praxis? Das Emmental-Team der Berner Zeitung möchte in den nächsten Tagen einen Homeoffice-Rekruten besuchen und beschreiben, wie die RS für ihn aussieht.

Kennen Sie einen jungen Mann oder eine junge Frau aus dem Emmental, der oder die am Montag daheim mit der RS beginnt? Oder sind Sie selbst so jemand? Dann freuen wir uns, wenn Sie sich unter emmental@bernerzeitung.ch melden.

Herzlichen Dank!

maz