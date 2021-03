Faszinierendes Millenniumproblem – Gesucht: Gottes Algorithmus ETH-Mathematiker Benny Sudakov denkt über eine spezielle Gleichung nach, P=NP. Stimmt sie, würde sich unser Leben komplett verändern. Ein Treffen. Linus Schöpfer

Benny Sudakov in seinem Büro, das P=NP-Problem an der Schiefertafel erklärend. Foto: Anna-Tia Buss

Der Weg in die höchsten Höhen der theoretischen Mathematik beginnt mit Pizza.

«Stellen Sie sich einen Lieferanten vor, irgendwo da unten in Zürich», sagt Benny Sudakov. Er zeigt auf das Fenster, aus dem Licht in sein Büro fällt. Lachfältchen um die Augen, schwerer Akzent: Sudakov wurde in Tiflis geboren, forschte in Tel Aviv und Princeton. Seit 2013 ist er Professor an der ETH. Hinter ihm hängt die Kopie eines niederländischen Stilllebens aus dem 17. Jahrhundert, es zeigt ein Pult voller Bücher. Die Eltern haben es dem 51-Jährigen geschenkt: Ein richtiger Professor brauche so ein Bild in seinem Büro. Ansonsten ist der schmale Raum karg. An einer Längswand steht, etwas altertümlich, eine Schiefertafel.