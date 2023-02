Gefährlicher Schulweg – Gestresste Pendler, besorgte Eltern und eine dunkle Gasse In Aarwangen brausen jeden Morgen Laster und Autos an den Schulkindern vorbei. Für die Kleinen gäbe es eine alternative Route. Genutzt wird sie kaum. Kathrin Holzer Beat Mathys (Fotos)

Viel Verkehr und viele Schulkinder: Die Schulwegsicherheit ist im verkehrsgeplagten Aarwangen seit Jahrzehnten ein viel diskutiertes Problem. Fotos: Beat Mathys

Für die Velofahrerinnen und Velofahrer gibt es keine Alternative. Ganz nah am Trottoir mühen sie sich an diesem kalten Februarmorgen die Steigung durchs Dorf hinauf. Nur wer noch keine 12 Jahre alt ist, darf seit 2021 auch mit dem Zweirad offiziell das Trottoir nutzen. In Aarwangen drückten die Gesetzeshüter bei der Altersbeschränkung aber auch mal ein Auge zu, erzählt die Einheimische Anja Schäfer, während der Verkehr an ihr vorbeibraust.