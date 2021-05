Polizei sucht Zeugen – Gestohlenes Auto am Bahnhof Mühlethurnen gegen Baum gefahren Die Polizei hat am Sonntagmorgen beim Bahnhof Mühlethurnen ein verunfalltes Auto aufgefunden. Es dürfte in der Nacht zuvor gestohlen worden sein.

In der Nacht auf Pfingstsonntag ist in Mühlethurnen ein Auto gestohlen und von Unbekannten gegen am Bahnhof gegen einen Baum gefahren worden. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, fand eine Patrouille das Auto nach 7.20 Uhr am Sonntagmorgen.

Das Fahrzeug, ein grüner Ford Maverick, war verlassen und offenbar in der bei einem Garagenbetrieb in Riggisberg entwendet worden . Vor diesem Hintergrund hat die Polizei zwecks Spurensicherung Spezialdienste hinzugezogen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfall machen können oder denen der grüne Ford Maverick in der Nacht auf Sonntag aufgefallen war, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.

pd/ske

