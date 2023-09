«Gesprächsstoff» History Crime – Mit aufgeschlitzter Kehle lag sie im Blumenmeer Hören Sie unsere Podcast-Serie über denkwürdige Verbrechen aus dem Kanton Bern.

Teil 5: Der letzte Tag im Leben der Prostituierten Hulda Hotz, Bern 1961. Sibylle Hartmann Alexander Sury Isabelle Jacobi

Die polizeiliche Rekonstruktion der letzten Lebensstunden von Hulda Hotz ergibt ein akribisches Bild, was sie in welcher Reihenfolge kurz vor ihrer Ermordung tat. Die Prostituierte wird zum letzten Mal lebend gesehen, als sie kurz vor Mitternacht auf der Metzgergasse im Rotlichtviertel Berns eine Zeitung kauft. Aber wer die 61-jährige Prostituierte tötete und auf Blumen herrichtete, ist unbekannt. Der Fall wird nie gelöst.

Der Untersuchungsbericht fördert zutage, wie moralingesäuert die polizeilichen Ermittler in den frühen Sechzigerjahren schrieben. Das Opfer habe sich mit «Unzucht» ernährt, wegen «kriminellen Müssiggangs» sei sie ins Gefängnis in Hindelbank gesteckt worden.



Der Mordfall im Rotlichtmilieu zeigt plastisch, wie ein Opfer in den Augen der Polizei zur Sittentäterin wird.

