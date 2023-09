«Gesprächsstoff» History Crime – Ein Hausierer stiehlt Garn und Käse – und wird hingerichtet Hören Sie unsere Podcast-Serie über denkwürdige Verbrechen aus dem Kanton Bern.

Teil 2: Ein adliger Anwalt versucht, einen reuigen Dieb vor dem Galgen zu bewahren. Sibylle Hartmann Isabelle Jacobi Alexander Sury

Im Juli 1807 verfasst der 34-jährige Berner Fürsprecher Albrecht Friedrich von May eine Verteidigungsschrift für einen zum Tode verurteilten Mann. Sein Klient, Johannes Burri aus Rüschegg-Gambach im Amtsbezirk Schwarzenburg, ist ein Taglöhner, der aus bitterer Not stiehlt und einen Einbruch begeht. Als Wiederholungstäter wird er in zweiter Instanz zum Tod durch den Strang verurteilt und in Bern hingerichtet.

Das wahre Justizdrama spielte in der Zeit der Mediation und zeigt hautnah, wie Armut als Schwerverbrechen geahndet wurde, mit tödlichem Ausgang für einen Mann, der einfach seine Familie ernähren wollte.

