Leserreaktionen – «Gespräch mit den Umweltverbänden zu verweigern, ist falsch» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu Bauernpräsident Markus Ritter und dem abgelehnten CO₂-Gesetz.

Befürworter des Co2-Gesetzes kritisieren Bauernverband und dessen Präsident Markus Ritter (die Mitte). Foto: Keystone

Zu «Die legendäre Macht des obersten Bauern droht zu schwinden»

Sich für die Anliegen der Bauern einzusetzen, ist Markus Ritters Job. Dies mit grösster Sturheit, grenzenloser Verbissenheit zu tun und das Gespräch mit den Umweltverbänden zu verweigern, ist falsch. Markus Ritter sollte die Fakten zur Kenntnis nehmen: Die Schweiz hat das Pariser Klimaabkommen ratifiziert, je später wir uns an die Umsetzung machen, desto teurer wird es – auch für die Bauern. Dass sich Markus Ritter ausgerechnet beim Güllen mit Schleppschlauch dermassen ins Zeug legt, ist noch schlechter: Von 2009 bis 2015 lief auch im Kanton Bern das Förderprogramm Boden. Rund ein Viertel der aktiven Landwirte hat mitgemacht. Eine Umfrage im Rahmen dieses Programms ergab damals, dass über 60 Prozent der Landwirte die Gülle per Verschlauchung ausbringen. Warum wehrt sich der Bauernpräsident ausgerechnet gegen Massnahmen, die selbst bei den Landwirten ziemlich unbestritten sind? So macht er sich früher oder später bei der eigenen Klientel unbeliebt bis untragbar. Ernst Menet, Lyss

War das Renommee der Bauern und des Bauernverbandes schon vor dieser Abstimmung etwas angeschlagen, ist es nun nochmals markant gesunken. Wenn die Bauernlobby keinerlei Einsicht zeigt, also nicht nur Lippenbekenntnisse, wie sie Markus Ritter (die Mitte) dauernd zum Besten gibt, dann wird das für die Bauern über kurz oder lang ein böses Erwachen werden. Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht. Onlinekommentar von Hansruedi Balschbacher

Es braucht keinen Bauernpräsidenten, der den Umweltverbänden nach dem Mund redet. Dafür haben wir ja zur Genüge die Grünen und Linken. Markus Ritter macht das ganz richtig. Onlinekommentar von Peter Hoffmann

Der Bauernpräsident will nicht mit den Umweltverbänden reden. Das ist natürlich zu 100 Prozent seine Schuld, wenn es nach den Medien geht. Es könnte ja aber auch sein, dass es an den immer radikaleren NGOs, Aktivisten, Verbänden liegt, dass einige nun langsam genug haben und realistische Lösungen lieber mit Realisten als mit Phantasten und Träumern suchen. Das heisst dann, nicht der Bauernpräsident verliert an Einfluss, sondern all die erwähnten Gruppierungen. Onlinekommentar von Beat Schneider

Zu «Die F-35-Kritiker sind parat zum Gegenangriff»

Es ist eine Art Déjà-vu. Damals, als es um die Beschaffung der FA-18 ging, gab es in der Bevölkerung auch sehr viele «Aviatikspezialisten». Warum können wir es nicht einfach den Fachleuten überlassen, welcher Kampfjet die beste Lösung ist? Es gab ja auch noch nie eine Volksabstimmung darüber, welche Traktoren oder Mähdrescher beschafft werden dürfen, und die Landwirtschaft wird auch mit Milliarden unterstützt, was ich übrigens absolut richtig finde. Adrian Junker, Enggistein

Zu «Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Berner Polizisten»

Wann endlich hat ein Journalist den Mut, zu dokumentieren, aus welchen Gründen die Polizei einen Kriminellen auf eine massivere Art festnimmt. Wer Dreck am Stecken hat, wehrt sich umso mehr. Je grösser der Widerstand desto grösser der Aufwand zur Festnahme. Wollen wir noch eine Kuschelpolizei? Martin Schweizer, Gümligen

Fehler gefunden?Jetzt melden.