Geschäftsjahr der STS AG – Gesperrte Betten und ein Gewinn Die Spital Simmental-Thun-Saanenland AG erwirtschaftete einen Gewinn von 3,8 Millionen Franken.

Die Spital STS AG – die auch das Spital Thun betreibt – erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn. Foto: Christoph Gerber

«Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen akzentuierte sich 2022 weiter und beeinflusste das Geschäftsergebnis der Spital STS AG massgeblich», schreiben die Spitalverantwortlichen in einer Mitteilung zur Generalversammlung, die am Montag stattfand. «Das fehlende Personal und die chronische Belastung der Mitarbeitenden im Nachgang zur Pandemie führten dazu, dass operative Eingriffe verschoben und bis zu 50 Betten gesperrt werden mussten.»

Für Spitäler mit hohen Fixkosten sei dies finanziell sehr einschneidend. «Dank dem grossen Einsatz der rund 2200 Mitarbeitenden konnte das Geschäftsjahr 2022 aber trotzdem mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden.» Gesamthaft resultierte ein Gewinn vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern von 15,8 Millionen Franken – im Vorjahr waren es 16,7 Millionen gewesen. Der Gewinn beträgt 3,8 Millionen Franken, 1,1 Millionen weniger als 2021.

Nur leicht weniger Patienten

«Trotz Bettenschliessungen erreichte die Spital STS AG fast die gleichen stationären Patientenzahlen wie im Vorjahr: Sie sanken um 0,5 Prozent von 16’550 auf 16’466», heisst es in der Mitteilung weiter. Und: «Die Nachfrage nach ambulanten Leistungen nahm erneut deutlich zu (+13,8 Prozent).» Dadurch erhöhten sich die Patientenerträge im Vergleich zu 2021 um 700’000 Franken.

Im Rückblick auf das Geschäftsjahr hebt der Verwaltungsrat die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie 2021–25 hervor. So seien beispielsweise mittel- und langfristige Grundlagen für die Energieversorgung erarbeitet, das HR-Konzept «Nachfolgeplanung» mit Fokus auf Schlüsselfunktionen erstellt und das Ferienflex-Modell eingeführt worden. Themenschwerpunkte für 2023 seien unter anderem die Erarbeitung und Implementierung neuer Werte in der Unternehmenskultur, die Sanierung der Gebärsäle sowie das 150-Jahr-Spitaljubiläum.

Neue Verwaltungsrätin

Margrit Rindlisbacher ist neu im Verwaltungsrat der Spital STS AG. Foto: PD

An der Generalversammlung wurde Margrit Rindlisbacher als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. «Die 56-jährige Zugerin ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit aus dem Pflegebereich», halten die Verantwortlichen fest. «Die langjährige Expertin in Intensivpflege NDS verfügt zudem über ein grosses fachliches und praktisches Wissen in der Pflege.» Verwaltungsratspräsident Gabriel Schär, Vizepräsident Peter Stähli und die VR-Mitglieder Urs Baumberger, Corinne Reuteler, Dominique Schmid sowie lphons Schnyder wurden für ein weiteres Jahr in ihren Ämtern bestätigt.

