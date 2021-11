Berner Schlösser im Winter – Gespenster, Glühwein und gruselige Geschichten Im Kanton Bern steht eine beachtliche Anzahl an Schlössern. In einigen von ihnen lassen sich spannende und beschauliche Wintertage verbringen – so etwa in diesen sieben Beispielen. Artur K. Vogel (Travelcontent)

Das Schloss Hünigen lockt dieses Jahr mit einem vorweihnachtlichen Winterwunderland. Foto: PD

Schloss Thun: Gruselgeschichten und Zeitreisen

Im Schloss Thun gibt es zur Winterzeit Rundgänge zu Tag und zu Nacht. Foto: PD

Die Zähringer liessen um 1190 den imposanten Donjon hoch über Thun errichten. Daneben kam 1429 das spätgotische Neue Schloss hinzu. Ab 1375 war Schloss Thun Sitz der bernischen Schultheissen, bis Ende 2009 tagte hier das Regionalgericht. 2014 wurde eine umfassende Umbau- und Restaurationsphase beendet; das Schloss erhielt ein Hotel, ein Restaurant und Tagungsräume. Das Museum inszeniert das Schloss selber und gibt spannende Einblicke in die regionale Geschichte.

Gruselige Geschichten erzählt Junker Gerold bei einem nächtlichen Rundgang am 4. Dez. 2021, 5. Feb., 5. März und 2. April 2022, jeweils um 21 Uhr. «Im Schloss durch Raum und Zeit» am 28. Nov. 2021, 30. Jan. und 27. März 2022, jeweils um 14 Uhr, ist eine Zeitreise durch die Schlossgeschichte.

Schloss Schadau, Thun: Klangwelle und Tatort-Dinner

Wie wärs mit einem Tatort-Dinner im winterlichen Schloss Schadau? Foto: PD

In einer Parkanlage auf einer Halbinsel am unteren Ende des Thunersees steht Schloss Schadau. Es wurde Mitte des 19. Jahrhunderts für einen reichen Neuenburger im Stil der Neugotik und Neurenaissance erbaut. Seit fast hundert Jahren gehört es der Stadt Thun. Nach einem Umbau wird es seit 2019 als Dreisternhotel mit Restaurant, Weinbar, Festsaal, Salons und Seminarräumen betrieben. Das Restaurant ist an allen Festtagen geöffnet.

Am 2. Februar 2022 findet im Schloss ein Konzert im Rahmen der «Klangwelle Aare» mit Werken von Johannes Brahms statt. Der Schauspieler, Comedian und Regisseur Florian Rexler lädt am 5. und 11. Februar 2022 jeweils um 18.30 Uhr zum Tatort-Dinner «Mords-Stimmung» ein.

Schloss Oberhofen: Führung bei Laternenlicht

Stimmungsvolle Lage: Das Schloss Oberhofen am Thunersee. Foto: PD

Die Architektur widerspiegelt die wechselvolle Geschichte des Schlosses Oberhofen am Thunersee. Ab dem 12. Jahrhundert bis ins 20 Jahrhundert wurde immer wieder um- und neu gebaut. Heute gehört das Schloss einer Stiftung, die hier ein Museum unterhält. In zwei Dauerausstellungen werden Besucher in die Welt der Dienstboten eingeführt und durch die 800-jährige Geschichte des Anwesens geleitet.

Am 24. Nov. um 18 Uhr gibt es eine Führung durch den Schlosspark bei Laternenlicht. Am 12. Dez. um 16 Uhr ist eine Führung hinter die Kulissen des Schlosses angesagt. Und am 21. Dez. ab 17.30 Uhr findet eine Veranstaltung zum kürzesten Tag des Jahres mit Märchen für Familien, Punsch und Gebäck statt.

Schloss Hünegg: Märchenstunde für Erwachsene

Das Schloss Hünegg beherbergt ein Museum für Wohnkultur. Foto: PD

Am rechten Ufer des Thunersees beim Dorf Hilterfingen liess ein ehemaliger preussischer Offizier von 1861 bis 1863 Schloss Hünegg erbauen. Dabei liess er sich von Renaissanceschlössern an der Loire inspirieren. Spätere Besitzer richteten das Haus 1900 im Jugendstil neu ein. Diese Ausstattung, seit 121 Jahren unverändert, macht die Hünegg und ihr Museum für Wohnkultur zu einem eindrücklichen Ensemble.

Von Oktober bis Mai ist das Museum geschlossen, nicht aber der Park. Es gibt zudem Veranstaltungen: am 27. Nov. um 19.30 Uhr eine Märchenstunde für Erwachsene im Schlosskeller, am 28. Nov. von 14 bis 17 Uhr einen Blick hinter die Kulissen des Schlosses. Im Schlosskeller wird gleichentags um 14.30 Uhr das Figurenspiel «Schneeweisschen und Rosenrot» aufgeführt.

Schloss Hünigen, Konolfingen: Weihnachtlicher Winterzauber

Neben einer «Winterzauber-Märchenwelt» wartet das Schloss Hünigen mit Yoga, Oper und mehr auf. Foto: PD

Das Schloss am Eingang zum Emmental stammt aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Nach aufwendigen Renovationsarbeiten wurde es 2013 als Vierstern-Seminar- und -Boutiquehotel wiedereröffnet. Zehn Säle stehen für Bankette, Seminare und Hochzeiten zur Verfügung.

In diesem Jahr soll eine «Winterzauber-Märchenwelt» im Schlosspark vorweihnachtliche Stimmung erzeugen, ob bei Glühwein und heissen Marroni rund um ein Feuer oder beim Fondue im Zelt.

Zudem wird im Schloss vom 26. bis 28. Nov. und nochmals vom 11. bis 13. März 2022 ein Weekendkrimi aufgeführt. Ein Opernabend steht am 27. November, ein Yoga-Weekend vom 3. bis 5. Dezember, ein Samichlaus-Besuch am 6. Dezember und ein Dinnerkrimi am 5. Februar 2022 auf dem Programm.

Schloss Jegenstorf: Weihnachtsmarkt im Park

Innen derzeit geschlossen, aussen bald Weihnachtsmarkt: Das Schloss Jegenstorf Foto: PD

Das Schloss Jegenstorf nördlich der Stadt Bern hat eine rund 800-jährige Geschichte. Der jetzige, barocke Bau geht auf das Jahr 1720 zurück. Bis 1934 wurde es von Berner Patrizierfamilien bewohnt. 1942 wurde es als Museum für Wohnkultur eröffnet und gehört einer Stiftung.

Zwar ist das Schloss bis Mai 2022 geschlossen. Am 27. November gibt es jedoch einen Weihnachtsmarkt im Park mit rund 40 Ständen, eine Festwirtschaft, ein Märchenprogramm, einen Kurzvortrag über die Schlossgeschichte und einen kurzen Rundgang.

Schloss Burgdorf: Touren in die Vergangenheit

Das Schloss Burgdorf – hier im Sommer – lädt im Winter zur Schlosstour. Foto: PD

Das Stadtschloss, das wuchtig das Städtchen Burgdorf dominiert, hat eine mehr als 800 Jahre alte Geschichte als Residenz von Zähringern, Kyburgern und Berner Landvögten vorzuweisen. Bis 2012 diente es als Gericht und Gefängnis. Im Frühling 2020, nach umfassender Sanierung, ist das Schloss mit ganz neuen Funktionen wiedereröffnet worden: als Museum, als Restaurant und als edelste Jugendherberge der Schweiz. Das Museum präsentiert die Geschichte des Schlosses, der Stadt und der Region.

Am 28. Nov. um 13.30 Uhr erfährt man auf einer Schlosstour vom Leben in der mittelalterlichen Burg. Am 12. Dez. um 13.30 Uhr werden Besucher in die Vergangenheit des Schlosses als Gerichtsstätte eingeführt. Am 16. Jan. 2022 um 13.30 Uhr können Kinder spielerisch das Schloss und die Ausstellung entdecken. Am 30. Jan. 2022 um 13.30 Uhr begegnen Besucher auf einem Rundgang historischen Figuren und erfahren vom Leben im Mittelalter.

