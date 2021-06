Kanuslalom in Worblaufen – Geschwister Marx nutzen den Heimvorteil Vize-Europameister Dimitri Marx war auf der Aare nicht zu bezwingen. Bei den Frauen feierten die Bernerinnen einen Doppelsieg. Corina Lardelli

Der 23-jährige Berner Dimitri Marx hat das nächste Tor im Blick. Foto: Corina Lardelli, Kanu Klub Bern

70 Kanuten trafen sich am Wochenende zum nationalen Kanuslalom auf der Aare in Worblaufen. Sie traten im Kajak (sitzend) und Kanadier (knieend) zu den Läufen an. Die konditionell anspruchsvolle Strecke mit 17 Toren und einem hohen Wasserstand verlangte den Athleten einiges ab. Bei den Männern zeigte der 23-jährige Dimitri Marx vom Kanu Klub Bern, dass er aktuell in Topform ist. Der Vize-Europameister im Extreme Canoe Slalom siegte vor den ebenfalls erfahrenen Weltcup-Fahrern Gelindo Chiarello und Lukas Werro (Kanu Klub Biel-Magglingen).

Die 20-jährige Alena Marx, Schwester von Dimitri, holte sich bei den Frauen gleich beide Goldmedaillen im Kajak und im Kanadier. Sie bewies damit, dass sie derzeit eine der besten Kanuslalomfahrerinnen der Schweiz ist. Sie erreichte 2021 im internationalen Kanuslalom in Solkan den dritten Platz, verpasste aber den letzten Olympiaquotenplatz für Tokio 2020 ganz knapp.

Alena Marx gewann bei den Frauen. Foto: Corina Lardelli, Kanu Klub Bern

Auch Svenja Matti (Kanu Klub Bern) strebt den Sprung in die Weltklasse an. Die 19-Jährige holte in Worblaufen hinter Alena Marx im Kanadier und im Kajak die Silbermedaille und deutete damit ihr Potential an.

Svenja Matti belegte zweimal Rang 2. Foto: Corina Lardelli, Kanu Klub Bern

