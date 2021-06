Wegen Wilderswiler Bauprojekt – Geschützte Linde soll gefällt werden Eine geschützte Sommerlinde soll einem privaten Bauprojekt weichen. Dies wirft Fragen auf. Wurden stillschweigend Fakten geschaffen? Und: Wie viel Gewicht hat der Schutzstatus eines Baumes überhaupt? Hans Peter Roth

Die Baugrube an der Lehngasse in Wilderswil reicht praktisch bis an den Stammfuss der geschützten Linde heran. Die Wurzeln wurden dabei massiv beschädigt und sind nun behelfsmässig abgedeckt. Hans Peter Roth

Fast bis an den Stamm der Linde heran reicht die Baugrube. Das Untergeschoss des Neubaus an der Lehngasse 12/12a in Wilderswil ist bereits betoniert. Zwar sind die Baumwurzeln – oder was davon noch übrig ist – abgedeckt. Doch die Fakten sind geschaffen: Die rund 100-jährige Sommerlinde muss weg. Dies zumindest, wenn es nach der Bauherrschaft und dem Statthalteramt geht. Schon am 2. März erteilte das Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli die Bewilligung zur Fällung des Baumes. Das Fällgesuch hatte die Ruch Architekten AG aus Meiringen eingereicht.