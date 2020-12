Covid-Impfung – Geschützt ja, aber auch immun? Die Covid-19-Impfung verhindert Erkrankungen. Ob sie die Ansteckungen stoppt, ist noch offen. Kathrin Zinkant

Bald auch bei uns: Risikopersonen und Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, können sich als Erste gegen Covid-19 impfen lassen. Foto: Getty Images

Nur noch eine Woche, dann ist nicht bloss Weihnachten, sondern auch pandemische Bescherung in Europa und in der Schweiz. Bis zu den Feiertagen wollen die europäische Arzneimittelbehörde und die EU-Kommission eine Zulassung für BNT162b2 erteilen, das in Deutschland entwickelte Corona-Vakzin, das in den USA und Grossbritannien bereits eingesetzt wird. In der Schweiz will die zuständige Heilmittelbehörde Swissmedic ebenfalls noch dieses Jahr über eine Zulassung für einen Impfstoff entscheiden – höchstwahrscheinlich auch für BNT162b2. Es ist ein neuartiger, hochwirksamer Impfstoff, der vor allem ein Geschenk verheisst: das Ende von Masken, Massnahmen, Lockdowns.