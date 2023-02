Gastrokritik Lamoon Thai, Bern – Geschnitzte Rüebli und Ferienstimmung im Winter Seit einem Jahr kann man sich in der Berner Länggasse nach Asien entführen lassen: Das Thairestaurant Lamoon bietet gutes Essen gegen das Fernweh. Anna Tschannen

Pad Kra Pao – ein thailändischer Klassiker: Gehacktes mit Chili, Basilikum und Bohnen. Fotos: ats

Wenn der Winter fortschreitet, steigt die Sehnsucht nach Wärme, Licht und Sonne jeweils kräftig an. Da aber Ferientrips an eine entsprechende, eher weiter entfernte Destination aus vielerlei Gründen nicht einfach so umsetzbar sind, muss ein Abstecher in ein Restaurant manchmal reichen, um das Fernweh zu stillen.