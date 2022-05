Talmuseum Lauterbrunnen – Geschichtsforscher und Geschichtenerzähler Nach zwei Jahren Vorbereitung hat das Talmuseum Lauterbrunnen am Samstag die Ausstellung über Hans Michel eröffnet. Sibylle Hunziker

In der Zwischenkriegszeit wurden Szenen aus Hans Michels Erzählungen auch an Festumzügen im Ort nachgestellt. Foto: PD/Ausstellung Talmuseum

«Hans Michels ‹Talbuch von Lauterbrunnen›, ‹Ein Kratten voll Lauterbrunner Sagen› und die Erzählungen ‹Rund um den Schwarzmönch› sind uns in Lauterbrunnen ein Begriff», sagte Gemeinderätin Kathrin Romang an der Vernissage. In der Ausstellung wolle sie nun mehr über den Menschen hinter den Büchern erfahren.

Geschichte mit Zukunft