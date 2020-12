Neues Buch erschienen – Geschichten aus der Kleinstadt Siebzehn Autorinnen und Autoren führen in den «Langenthaler Kurzgeschichten», die sich auch ganz woanders abspielen könnten, durch die Stadt. Kathrin Holzer

Während sein Herr Bankdirektor im Sessel sitzt, schlägt die Turmuhr vom Choufhüsi sieben: Ruedi Bärtschi hat seine Geschichte mitten im Langenthaler Stadtzentrum angesiedelt. Foto: Beat Mathys

Es könnte ein Banker irgendwo in diesem Land sein, der da lange nach Feierabend noch eine Bilanz studieren will – und stattdessen Resümee zieht über sein eigenes Leben. Wäre da nicht die Turmuhr des Choufhüsi, die im Hintergrund schlägt. Und so wähnt sich der Leser oder die Leserin nicht mehr in Zürich oder Bern, sondern in Langenthal. Den «Herrn Bankdirektor» klar vor Augen, wie er in seinem UBS-Büro im Sessel sitzt, das Diktiergerät in der Hand, bereit für die persönliche Bilanz, die alsdann so viel Bedrückendes offenbart.

Der bittersüsse Beitrag von Ruedi Bärtschi ist nur eine von nicht ganz zwanzig Geschichten im Buch «Langenthaler Kurzgeschichten», das diese Tage in den Handel gekommen ist. Siebzehn Autorinnen und Autoren aus Langenthal oder verwurzelt mit der Oberaargauer Kleinstadt, haben für dieses Werk zur Feder gegriffen. Erzählen von kleinen und grossen Geschehnissen, mal ganz persönlich, mal völlig abstrahiert, oft mit Humor, mal mit einer ebenso ergreifenden Dringlichkeit – und ausnahmslos mit (meist) mehr oder (selten) weniger Lokalkolorit.