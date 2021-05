Thun in der Barrage – Geschenke von Wil, aber nicht von GC Der FC Thun gewinnt in Wil mit 2:1 und bestreitet damit nächste Woche die Barrage. Den direkten Aufstieg müssen die Oberländer den Grasshoppers überlassen. Peter Berger

Barrage geschafft, direkten Aufstieg verpasst: Thuns Siegtorschütze Omer Dzonlagic zwischen Freude und Enttäuschung. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone

Nachdem die Kunde vom 2:1-Erfolg der Hoppers über Kriens in Wil angekommen war, besammelten sich die Thuner inklusive Präsident Andres Gerber und Sportchef Dominik Albrecht auf dem Spielfeld und formten einen Kreis. Carlos Bernegger sprach temperamentvoll. «Er sagte uns, dass wir stolz sein können. Wir haben etwas erreicht, das uns nicht viele zugetraut haben», erzählte Omer Dzonlagic.

Der Matchwinner machte aus seinen gemischten Gefühlen kein Geheimnis: «Wir freuen uns enorm, dass wir die Barrage erreicht haben, haben uns aber natürlich auch den direkten Aufstieg erhofft.» Diesem waren die Oberländern am Donnerstag fern und zwischenzeitlich doch nah.

Die Thuner versammelten sich nach Spielende zu einem Kreis. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone

Nach fünf Minuten konnte der FC Thun in zweifacher Hinsicht erstmals aufatmen. Einerseits weil der Wiler Mergim Brahimi knapp verzog und andererseits weil auf dem Brügglifeld Stade Lausanne-Ouchy gegen Aarau in Führung ging. Damit kamen die Thuner der Sicherung des Barrageplatzes ein grosses Stück näher, konnte der FCA die Oberländer doch nur mit einem Sieg verdrängen.

Acht Minuten später rückte indes der direkte Aufstieg für die Thuner erstmals in Ferne. Auf dem Letzigrund brachte Shkelqim Demhashaj GC gegen Kriens in Front. Damit setzte der Leader aus Zürich die Weichen früh auf Promotion. Nur bei einer Niederlage oder einem Unentschieden hätten die Hoppers noch straucheln können.

Barrage früh klar

Gleichzeitig benötigten die Thuner einen Sieg. Und entgegen dem Spielverlauf gelang dem Team von Carlos Bernegger auch das 1:0. Grégory Karlen luchste dem Wiler Verteidiger Ilan Sauter den Ball ab, Josué Schmidt übernahm, passte zu Saleh Chihadeh. Der FCT-Topskorer liess sich die unverhoffte Möglichkeit nicht nehmen und traf zum elften Mal in dieser Saison. Dieses Tor schien die Gemüter der Gäste zu beruhigen. Sie vermochten ihre Nervosität nun abzulegen, fanden besser ins Spiel. Weitere Chancen blieben jedoch Mangelware. Erst kurz vor der Pause sorgte Nicola Sutter mit einem Kopfball nach einem Freistoss von Fabian Rüdlin wieder etwas für Gefahr.

Erfolgreicher war gleichzeitig in Zürich Leo Bonatini, der für GC auf 2:0 erhöhte. Der direkte Aufstieg war damit zur Pause für die Thuner weg. Die Oberländer gerieten nach dem Seitenwechsel selber in Schwierigkeiten. Die Wiler drückten. Das Tor von Robin Kamber nach einem Eckball war die logische Folge. Die Ostschweizer hatten zuvor bereits durch einen Lattenknaller von Brahimi Pech bekundet. Das einzig Positive zu diesem Zeitpunkt war für die Bernegger-Equipe, dass Lausanne eine Minute später in Aarau auf 2:0 erhöhte.

Damit waren die Positionen nach einer Stunde Spielzeit in der letzten Runde der Challenge League bezogen. Die Ligavertreter durften den Pokal, der zuvor zwischen Wil und Zürich stationiert war, ins Letzigrund chauffieren.

Nochmals Spannung

Doch Thuns Fabian Rüdlin hatte die Liga kürzlich nicht umsonst als «verrückt» bezeichnet. Wils 20-jähriger Keeper de Mol liess einen harmlosen Schuss von Dzonlagic passieren. Die Thuner führten nach dem zweiten Geschenk des Abends erneut, und in Zürich verkürzte Patrick Luan. Sollte den Innerschweizern in den restlichen 20 Minuten noch der Ausgleich gelingen, wäre der FC Thun wieder oben und der Pokal am falschen Ort.

Doch so weit sollte es schliesslich nicht kommen, die Zürcher machten keine Geschenke. Der FC Thun bleibt auf dem Barrageplatz. Die entscheidenden Partien gegen den Neunten der Super League finden nächsten Donnerstag (Hinspiel in Thun) und am Sonntag, 30. Mai, statt. Der Gegner wird Vaduz oder Sion sein und heute Abend ermittelt.

Jetzt wollen die Thuner auch in der Barrage jubeln. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone

Fehler gefunden?Jetzt melden.