Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Gescheiterter Entertainer trifft auf pläsierliche Abendunterhaltung Ein Performer streift sein Alter Ego ab, ein Quartett vertont den «isoliertesten Baum der Welt» und ein Journalist befragt die Zukunftsgeneration: die Tipps der Woche. Kulturredaktion

Adlige Party: Die Freitagsakademie

Party im Stadtpalais: Die Freitagsakademie veranstaltet im Innenhof des Erlacherhofs ein Konzert wie zu Mozarts Zeiten. Foto: Valérie Chételat

Wolfgang Amadeus Mozart schrieb Serenaden und Partiten am Laufmeter: leichte Unterhaltungsmusik für Streich- und Blasinstrumente, die zur Unterhaltung des Adels bei den abendlichen Partys diente. Pläsierlich war die Musik, aber nie um die Mozart’sche kompositorische Brillanz verlegen. Bis heute gelten Mozarts Werke als Meilensteine in der Geschichte der Blasmusikliteratur, allen voran die «Gran Partita», die Serenade in B-Dur für zwölf Blasinstrumente und Kontrabass. Das Werk gibt es diese Woche – ganz wie zu Mozarts Zeiten – zu erleben: draussen im Innenhof des barocken Stadtpalais Erlacherhof, gespielt von der Freitagsakademie. Apropos Mozarts Zeiten: Gängiger Dresscode wären dann übrigens Reifenrock und Zylinder. (mar)

Ein Leben als Performance: Alex Cameron am Festival Les Georges

Alex Cameron porträtiert und in Szene gesetzt von seiner Lebenspartnerin, der «Girls»-Schauspielerin Jemima Kirke. Foto: Jemima Kirke

Früher trat Alex Cameron an Konzerten als verschrobene Kunstfigur auf. Sein Alter Ego war ein erfolgloser Entertainer, ein «table for one guy», wie der australische Sänger und Musiker es selbst umschreibt. Diese Rolle hat Cameron abgelegt, aber seine Performances sind nicht weniger theatralisch. Auf seinen minimalistischen 80s-Synth-Pop-Platten versetzt er sich mit Vorliebe in fragwürdige Typen: Widerlinge, die ihre Männlichkeit über alles stellen und politische Korrektheit verfluchen, enttäuschte Stiefväter oder verlorene Seelen, die nachts im Internet nach der grossen Liebe suchen. Sein Duett mit Angel Olsen, «Stranger’s Kiss», wurde überraschend zum Hit: ein textlich eher unkonventionelles Liebeslied, in dem Cameron Memes und einen Jungen mit Downsyndrom besingt. (sas)

Hommage an einen Baum: Julia Fischer Quartett

Seit 10 Jahren musizieren Julia Fischer und ihre Mitmusiker im Quartett miteinander. Foto: Irène Zandel

Sie diente den Karawanen ihr Leben lang als Orientierungshilfe, die Akazie, die bis 1973 mitten in der Ténéré-Wüste in Niger stand. Der wohl «isolierteste Baum der Welt» diente dem russischen Komponisten Andrei Rubzow (*1982) als Inspiration für sein Streichquartett «Tree of Ténéré», das am Sonntag im Zentrum Paul Klee uraufgeführt wird. Das Werk erklingt eingebettet zwischen Mozart und Tschaikowski, gespielt vom renommierten Julia Fischer Quartett. Die deutsche Violinistin gibt der Formation ihren Namen, doch haben sich auch die Mitmusiker nicht zu verstecken: Alexander Sitkovetsky, Nils Mönkemeyer und Benjamin Nyffenegger sind allesamt Solisten von Rang und Namen. (mar)

Hinhören mit Joaquin Phoenix: Sommerkino Cinématte

Johnny (Joaquin Phoenix ) und Jesse (Woody Norman) begeben sich auf die Suche nach dem Zustand der Welt. Foto: Pathé Films

Ein Radiojournalist reist quer durch die USA und befragt Kinder und Jugendliche zu ihren Hoffnungen und Ängsten. Mit dabei ist sein neunjähriger Neffe, ein altkluger und launischer Junge, der seinen Onkel herausfordert und schliesslich sein Herz erweicht. Joaquin Phoenix ist im bewegenden neuen Film von Mike Mills («20th Century Women») in einer beinahe zurückhaltenden Rolle zu sehen. Umso eindrücklicher ist sein Zusammenspiel mit Newcomer Woody Norman: Die Chemie zwischen den beiden ist aussergewöhnlich. «C’mon, C’mon» ist ein Film über den Wert zwischenmenschlicher Beziehungen. Im Sommerkino der Cinématte sind ausserdem Paul Thomas Andersons wunderbarer Coming-of-Age-Film «Licorice Pizza» und als Premiere der Dokumentarfilm «Pushing Boundaries» über die Paralympics in Sotschi zu sehen. (sas)

Wandern durch mentale Landschaften: «Beatitude» von Emanuel Rossetti

Panoramaaufnahmen von Emanuel Rossetti mit Fischaugenlinse. Foto: zvg

Was haben die Verse des Matthäusevangeliums und die Trips der Beatniks gemeinsam? Den Basler Künstler Emanuel Rossetti. In seinen drei neuen Foto- und Multimedia-Installationen in der Abteikirche Bellelay schafft er neue Verbindungen, eröffnet neue Sichtweisen. Im Garten des Klosters etwa sind sieben grossformatige Landschaftspanoramen zu sehen, in denen verschiedene Klimata und Jahreszeiten aufeinanderprallen. Und im Innern des Gebäudes wartet eine multimediale Installation von Staged Worlds (einer Kollaboration von Rossetti mit Stefan Tcherepnin) in Form von zwölf Sockeln. Auf jedem von ihnen thront eine flexible Rohrschlange aus Aluminium, die sich bei korrekter Bedienung in Instrumente verwandelt. (xen)

Hoselupf und Hüftschwung: «Reitgenössisches» Schwingfest



Hier wird Boule gespielt auf der Schützenmatte, am Samstag stehen hier Sägemehlringe für die Berner «Bösen». Foto: Stefan Anderegg

Ende August steht der Saisonhöhepunkt der Schwinger auf dem Programm. Am Eidgenössischen in Pratteln wird ein neuer Schwingerkönig erkoren. Aber halt! Jetzt gibt es einen «Untergrund»-Anlass, der das Zeug hat zum inoffiziellen Höhepunkt der Schwingsaison. Auf der Schützenmatte wird ein «Reitgenössisches Schwingfest» für Amateur-Schwinger und -Schwingerinnen veranstaltet. Das Fest vor der Reitschule wird unabhängig von den Schweizer Schwingverbänden durchgeführt und hat auch abseits des Schwingplatzes einiges zu bieten: Nach dem Schlussgang tritt das Trio Chrummi Juniore mit Handorgel, Bassgeige und Klarinette auf. Anschliessend können die Berner «Bösen» bei einer Afterparty mit DJs weitere Hüftschwünge zeigen. Wird hier am Ende gar der Schwingsport verspottet? Auf dem Plakat fürs «Reitgenössische» wird jedenfalls Respekt und Sensibilität gefordert. Klar ist aber auch: «Lass den Nationalismus zu Hause.» (lex)

