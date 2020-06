Gespräche geplatzt – Geschäftsbetreiber pochen auf Mieterlass Weil sie wegen der Corona-Pandemie ihre Läden schliessen mussten, fordern Geschäftsmieterinnen und -mieter einen Kompromiss. Doch die Kantonsregierung und der Hauseigentümerverband lehnen eine Berner Lösung ab. Julian Witschi

Wer zahlt die Rechnung? Im Streit um die Geschäftsmieten im Corona-Lockdown bleiben die Fronten verhärtet. Foto: Reto Oeschger

Zwei Monate lang mussten Restaurants und die meisten Läden wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Die Schutzmassnahmen wurden inzwischen zwar gelockert, vielerorts sind die Einnahmeausfälle aber immer noch beträchtlich. Der Mieterinnen- und Mieterverband (MV) Bern fordert deshalb zusammen mit dem Verband Gastro Bern einen Teilerlass der Geschäftsmieten. Doch im Kanton Bern ist der Anlauf für eine schnelle Lösung gescheitert.

Kantonsregierung und Hauseigentümerverband (HEV) Kanton Bern hätten keine Gesprächsbereitschaft gezeigt, teilt der MV Bern mit. Er hatte zum runden Tisch geladen. Sein Ziel ist ein Modell, wie es zum Beispiel im Kanton Freiburg vereinbart wurde. Dort müssen Geschäftsmietende während des Lockdown nur ein Drittel der Miete bezahlen. Ein Drittel übernimmt der Kanton und ein Drittel müssen die Vermieter erlassen.

Kanton ist gegen Pauschallösung

Der Berner Regierungsrat hat nun aber entschieden, keine Beiträge an die Geschäftsmieten bei Verträgen zwischen Privaten zu leisten. Denn für den Kanton wäre dies mit einem «grossen Prozessrisiko und sehr hohen Kosten» verbunden. «Ein diesbezügliches Engagement hätte zudem hohe Streuverluste zur Folge», heisst es in der Begründung. Der Regierungsrat bemängelt also, dass auch Geschäftsmieter einen Erlass erhielten, die das gar nicht benötigten.

Bei den kantonseigenen Liegenschaften hat der Regierungsrat hingegen bereits im März die Stundung der Mieten beschlossen. Und er gab sich dann per Verordnung die Kompetenz, Mieten, Pacht- und Baurechtszinsen ganz oder teilweise zu erlassen, wenn Betriebe von der Corona-Schliessung betroffen waren.

Ständerat ist am Zug

Eine generelle Lösung erachtet der Regierungsrat aber als Aufgabe des Bundes, wenn diese denn politisch gewollt sei. Die Sondersession von National- und Ständerat vor einem Monat hatte keine Einigung gebracht. Nächsten Montag wird voraussichtlich der Ständerat über einen Vorschlag des Nationalrats beraten. Wer sein Geschäft schliessen musste, soll nur 40 Prozent der Miete zahlen müssen. Die restlichen 60 Prozent soll der Vermieter selber tragen. Das soll für Mieten bis höchstens 20’000 Franken gelten.

Der Hauseigentümerverband wehrt sich gegen einen«Zwangsmieterlass». So spricht Markus Meier, Direktor des HEV Schweiz, von «unnötiger politischer Zwängerei». Er verweist auf eine Studie, wonach bei fast der Hälfte von gut 3500 erfassten Geschäftsmieten ohne staatlichen Zwang Mieterlasse vereinbart worden seien. Und viele Verhandlungen liefen noch.

In der Tat haben grosse Vermieter wie die SBB, die Post oder auch die Burgergemeinde Bern Mieterleichterungen angekündigt. So setzt auch Hans Bättig, Geschäftsführer des HEV Kanton Bern, auf individuelle und freiwillige Lösungen. Nach seinen Angaben geht es im Kanton um Geschäftsmieten in Höhe von etwa 55 Millionen Franken pro Monat, bei denen die Betreiber von Corona-Schliessungen betroffen sind.

Motion im Grossen Rat

Eine bernische Lösung ist aber noch nicht vom Tisch. Im Grossen Rat ist eine Motion aus den Reihen der Grünen und der SP hängig. Falls eine Bundeslösung erneut scheitere, solle eine kantonale Lösung unter Einbezug der betroffenen Verbände und Städte gefunden werden. Die Zeit dränge, warnen die Motionäre, denn die per Notverordnung verlängerten Zahlungsfristen laufen Ende Juni ab. Es drohe eine Konkurswelle. Daran hätten weder die Vermieter noch der Kanton wegen der Miet- und Steuerausfälle ein Interesse.