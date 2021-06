Strasse Kirchdorf–Gerzensee – Gerzensee verhindert die Sperrung der Seegasse Die Gemeinde Kirchdorf wollte die Strasse nach Gerzensee für Autos sperren. Doch die Nachbargemeinde ist nicht einverstanden. Johannes Reichen

Die Seegasse, hier in Gerzensee, bleibt geöffnet. Nur am Sonntag gilt ein Fahrverbot. Foto: Susanne Keller

Jeweils am Sonntag ist die Seegasse gesperrt. «Von Fussgängern und Velofahrern wird sie dann rege benutzt», sagt Ernst Hossmann (SVP), der Gemeindepräsident von Gerzensee. Als der Gemeinderat von Kirchdorf in diesem Frühling eine dauerhafte Sperrung anregte, kam das in Gerzensee zunächst gar nicht mal so schlecht an, wie Hossmann sagt.

Nun hat der Gemeinderat an seiner letzten Sitzung doch anders entschieden. Er ist gegen die Sperrung, wie er am Freitag mitteilte. Damit wird ein gemeinsamer Antrag der beiden Gemeinden ans kantonale Tiefbauamt hinfällig. Die Seegasse bleibt weiterhin nur an Sonntagen und Feiertagen für den Autoverkehr gesperrt.