Vorstoss im Thuner Stadtrat – Gertrud statt General? Strassennamen geben erneut zu reden Soll die General-Wille-Strasse zur Gertrud-Woker-Strasse werden? Der Gemeinderat ist dagegen. Wir beantworten fünf Fragen zur Benennung von Thuner Strassen. Michael Gurtner

Die General-Wille-Strasse in Thun: In einem Postulat im Stadtrat wird eine Namensänderung angeregt. Foto: Michael Gurtner

Erst war es der Rougemontweg. Nun folgt die General-Wille-Strasse. Zum zweiten Mal innert zwei Jahren taucht die mögliche Umbenennung einer Strasse in Thun auf der politischen Agenda auf. Die Argumentation im ersten Fall: Weil das Vermögen der Familie de Rougemont zu einem Teil aus Sklavengeschäften stamme, müsse ein neuer Name für den Rougemontweg in der Nähe des Schadauparks diskutiert werden.