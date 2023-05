Digitec Galaxus an die Autobahn – Gerlafingens Präsident kämpft gegen die Lastwagenflut Philipp Heri stemmt sich mit aller Kraft gegen den Logistikhub in Utzenstorf – und sagt, wieso man die Emme eigentlich zubetonieren müsste. Stephan Künzi

Alltag in Gerlafingen: Gemeindepräsident Philipp Heri möchte verhindern, dass noch mehr Lastwagen durch sein Dorf rollen. Foto: Adrian Moser

Philipp Heri hat nicht zu viel versprochen. Auto an Auto an Auto wälzt sich an diesem Vormittag durchs Zentrum von Gerlafingen, regelmässig rollen, begleitet vom entsprechenden Geräuschpegel, auch Lastwagen und Sattelschlepper vorbei. Oft sind sie mit riesigen Mulden bestückt, und wenn sie sich dann noch in Richtung Bahnhof halten, ist klar: Sie steuern das dahinter liegende Stahlwerk an.