Umweltskandal Blausee – «Aushub wurde möglicherweise bewusst falsch deklariert» Die Steinbruch-Betreiberin Vigier veröffentlicht den Zwischenstand ihrer internen Untersuchungen. Chantal Desbiolles

Verschmutztes Aushubmaterial lagert noch immer im Steinbruch Mitholz. Foto: Beat Mathys

Giftiger Bahnschotter aus dem alten Lötschbergtunnel wurde im Steinbruch der Vigier-Gruppe oberhalb des Naturparks in einer Gewässerschutzzone entsorgt. Auch Abfall aus anderen Gruben wurde dort jahrelang illegal deponiert. Ein Skandal, der immer grössere Kreise zieht.

Zum «weitaus grössten Teil», so fasst die Gruben-Betreiberin Vigier den Zwischenstand ihrer Untersuchungen zusammen, sei «als unverschmutzt deklariertes Aushub- und Ausbruchmaterial sowie Gleisaushub» deponiert worden. Das meiste davon sei vor Ort aufbereitet und wiederverwertet worden. Stärker verschmutzter Gleisaushub sei ordnungsgemäss in dafür geeignete Deponien transportiert und dort entsorgt worden. «Für verhältnismässig geringe Mengen» des angelieferten Aushub- und Ausbruchmaterials lägen Anhaltspunkte dafür vor, «dass sie möglicherweise bewusst falsch deklariert angeliefert wurden».

Vigier hat zwischenzeitlich die Kontrollen verschärft. In enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden sei man daran, das weitere Vorgehen zu bestimmen. Seit November 2020 nimmt die Grubenbetreiberin an verschiedenen Stellen in und um den Steinbruch Mitholz regelmässig Wasserproben. «Die Analysen dieser Proben ergaben bis anhin stets unbedenkliche Werte», versichert Vigier. Ein Zusammenhang mit dem Fischsterben schliesst das Unternehmen weiterhin aus.