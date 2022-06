Thun: Überbauung Hoffmatte – Gericht weist Beschwerden gegen ZPP ab Das Verwaltungsgericht weist die Beschwerden gegen die Zone mit Planungspflicht Hoffmatte ab. Zwei Beschwerde führende Parteien akzeptieren den Entscheid. Eine nicht.

Das Areal neben der Hoffmann Neopac AG soll genutzt werden. Das Verwaltungsgericht wies Beschwerden gegen die entsprechende Zone mit Planungspflicht ab. Foto: Christoph Gerber

«Auf dem ungenutzten Areal neben der Hoffmann Neopac AG im Gwatt soll eine zeitgemässe Wohnüberbauung für alle Generationen entstehen», schreibt die Stadt Thun in einer Medienmitteilung. Geplant sind 180 Wohnungen, ein Alterspflegeheim und Alterswohnungen. «Verschiedene öffentliche Infrastrukturen sollen zur Aufwertung des Quartiers beitragen.»

Nach der Zustimmung des Stadtrats im Jahr 2019 sprach sich am 9. Februar 2020 im Rahmen der Abstimmung auch die Bevölkerung mit 62 Prozent klar für die neue Zone mit Planungspflicht (ZPP) Hoffmatte aus. Im September 2020 genehmigte das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) die ZPP sowie die Überbauungsordnung. Das AGR wies zudem alle Einsprachen und die Abstimmungsbeschwerde ab.

Eine Beschwerde verbleibt

Drei Beschwerde führende Parteien fochten den Entscheid an. «Nach der kantonalen Direktion für Inneres und Justiz (DIJ) hat jetzt auch das Verwaltungsgericht des Kantons Bern der Stadt Thun recht gegeben und sämtliche Beschwerdepunkte abgewiesen», heisst es in der Mitteilung der Stadt. «Zwei Beschwerde führende Parteien akzeptieren das Urteil des Verwaltungsgerichts, eine Beschwerde wird an die nächsthöhere und letzte Instanz, das Bundesgericht, weitergezogen.»

«Die Stadt Thun hofft auch aus demokratiepolitischen Gründen auf eine rasche Behandlung durch das Bundesgericht», schreiben die Verantwortlichen. «Ziel des Gemeinderats ist es, das Vorhaben gemäss dem Wunsch der Stimmbevölkerung möglichst bald realisieren zu können.» Mit «der qualitätsvollen Innenentwicklung» könne dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden.

PD/sgg

